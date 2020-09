Activision hat den Multiplayer von Call of Duty: Black Ops Cold War enthüllt und tatsächlich gab es eine kleine Überraschung. Wir sehen im Teaser-Trailer ein paar hitzige Seeschlachten, die schöner nicht inszeniert sein könnten. Ihr werdet im neuen Black Ops also Gefechte zur See austragen können. Eine spannende Entwicklung.

Seeschlachten in CoD Black Ops Cold War

Ihr müsst es euch in etwa wie eine Fahrzeugschlacht im Battle Royale vorstellen. In Warzone können wir mit Fahrzeugen aufeinander losstürmen und wie in einem Actionfilm eine kleine Verfolgungsjagd starten, wenn wir feindliche Squads sehen.

Ähnliches geht nun auch in Black Ops Cold War, nur eben mit Vehikel, die sich im Wasser befinden wie Kanonenboote. Über welche Bewaffnung die einzelnen Vehikel zur See verfügen, ist dabei noch unbekannt. Die brasante Action sehr ihr hier im Trailer:

Doch die Seeschlachten bieten noch mehr. So könnt ihr beispielsweise eine Seilrutsche verwenden, um von Boot zu Boot zu gelangen. Jet-Skis für die schnellen Manöver spielen ebenfalls eine Rolle und sogar Unterwasser-Manöver wurden bedacht. Alles in allem scheint hier ein spannender Zweig zu warten, der die Kämpfe in der Marine neuartig inszeniert.

Diesbezüglich dient allem voran die Map Armada, die in der Mitte des Nordaltantischen Ozeans angesiedelt ist. US-Truppen und die Streitkräfte der Sowjets treffen auf hoher See aufeinander, da sie einen Prototyp eines nuklearen Unterseeboots suchen.

Activision verspricht, dass wir auf Armada Kanonenboote und mehr befehligen können. Wir sind gespannt!

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ feiert am 13. November den Release auf der PS4, Xbox One und PC. Next-Gen-Versionen werden erscheinen, sobald die PS5 und Xbox Series X veröffentlicht sind. Die neue Xbox-Generation erscheint am 10. November 2020. Ihr könnt das Spiel jetzt in allen Editionen vorbestellen:

