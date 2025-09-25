Call of Duty x Resident Evil – Neuer Crossover mit exklusiven Skins geleakt

Die Gaming-Welt ist in Aufregung, denn Gerüchte über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Call of Duty: Black Ops 6 und der ikonischen Horror-Serie Resident Evil machen die Runde. Laut einer neuen Leckage von einem zuverlässigen Data Miner könnte die sechste Saison von Call of Duty: Black Ops 6 ein Crossover mit der Resident Evil-Reihe beinhalten.

Die Gerüchteküche brodelt

Was steckt hinter dem Gerücht? Das Gerücht wurde durch COD Warfare, einen bekannten Data Miner, verbreitet. Es wird behauptet, dass das Event „The Haunting of Verdansk“ in der sechsten Saison von Call of Duty: Black Ops 6 zwei neue Operator-Skins aus der Resident Evil-Serie beinhalten könnte: Leon Kennedy und Ada Wong. Diese Information hat die Community in Aufregung versetzt, obwohl Activision oder Treyarch dies noch nicht offiziell bestätigt haben.

Call of Duty: Black Ops 6, das am 25. Oktober 2024 veröffentlicht wurde, ist bekannt für seine zahlreichen Kooperationen mit anderen Franchises. Seit seiner Veröffentlichung hat das Spiel bereits mit Squid Game, den Teenage Mutant Ninja Turtles und The Terminator zusammengearbeitet. Die Möglichkeit einer Kooperation mit Resident Evil fügt sich nahtlos in diese Tradition ein.

Was bedeutet das für die Spieler?

Wie könnten die Skins verfügbar sein? Sollte das Gerücht tatsächlich wahr werden, könnten die Skins entweder über einen neuen Event-Pass erhältlich sein oder in einem der Store-Bundles angeboten werden. Dies bedeutet, dass du möglicherweise einige zusätzliche Euros investieren musst, um diese exklusiven Skins zu erwerben.

Während das Spiel weiterhin verschiedene Kollaborationen bietet, bleibt die Frage, ob diese kosmetischen Gegenstände in zukünftigen Call of Duty-Titeln verwendet werden können. Laut den letzten Aussagen von Activision und Treyarch wird die Carry-Forward-Funktion, die es ermöglicht, erworbene Gegenstände in die nächste Spielversion mitzunehmen, nicht mehr unterstützt. Dies könnte für einige Fans enttäuschend sein, die gehofft hatten, ihre Sammlungen in den nächsten Ableger der Serie zu übertragen.

Die Call of Duty und Resident Evil Erfolgsgeschichten

Wie erfolgreich sind die beiden Franchises? Call of Duty: Black Ops 6 ist der 21. Teil der Call of Duty-Reihe und hat sich als ein Favorit unter den Spielern etabliert. Mit einer beeindruckenden Kombination aus Einzelspieler-Kampagnen, Mehrspielermodi und dem beliebten Zombies-Modus hat es positive Kritiken erhalten.

Resident Evil hingegen ist Capcoms meistverkaufte Franchise und eine der erfolgreichsten Horror-Spielserien aller Zeiten. Mit mehr als 170 Millionen verkauften Exemplaren weltweit hat es in verschiedenen Medienformaten, von Filmen bis zu Comics, einen festen Platz gefunden. Die Möglichkeit, dass diese beiden Giganten der Videospielwelt kollaborieren, ist sicherlich eine aufregende Aussicht.

Was hältst du von der möglichen Zusammenarbeit zwischen Call of Duty und Resident Evil? Würdest du die neuen Skins kaufen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!