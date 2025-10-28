Call of Duty und Battlefield starten gleichzeitig – Welches wirst du spielen?

Die Gaming-Welt steht vor einem spannenden Event: Call of Duty: Black Ops 6 startet eine neue kostenlose Testversion, die perfekt mit dem Start der ersten Saison von Battlefield 6 zusammenfällt. Diese strategische Entscheidung von Activision zeigt erneut den Konkurrenzkampf zwischen diesen zwei Giganten der Shooter-Welt. Die Testversion von Black Ops 6 beginnt am 28. Oktober 2025 und läuft bis zum 4. November 2025.

Details zur Black Ops 6 Testversion

Welche Inhalte bietet die kostenlose Testversion? Während der Testphase von Black Ops 6 hast du die Möglichkeit, in die Welt der Zombies und der Multiplayer-Modi einzutauchen. Insgesamt stehen dir 10 Multiplayer-Modi auf 40 Karten zur Verfügung. Der Zombies-Modus ist auf den Directed Mode beschränkt, der für Neulinge besonders zugänglich ist, da er detaillierte Questanleitungen bietet, jedoch mit einem Rundenlimit von 15 versehen ist.

Interessanterweise fällt die Testphase mit dem Halloween-Event zusammen, das bereits in der ersten Oktoberhälfte gestartet ist. Dies ermöglicht dir, die saisonalen Inhalte in vollem Umfang zu erleben. Beachte jedoch, dass der Ranglistenmodus während dieser Testphase nicht verfügbar sein wird, was den bisherigen Ansätzen von Call of Duty entspricht.

Battlefield 6 Saisonstart

Wann beginnt die erste Saison von Battlefield 6? Die erste Saison von Battlefield 6, entwickelt von Battlefield Studios und veröffentlicht von Electronic Arts, startet ebenfalls am 28. Oktober 2025. Die Serie kehrt mit einem ernsteren Ton zurück, inspiriert von Titeln wie Battlefield 3 und 4. Die Einführung neuer Modi und Charakterklassen sorgt für frischen Wind und bietet eine Vielzahl an neuen Spielmöglichkeiten.

Besonders hervorzuheben ist der neue Modus „Escalation“, in dem Teams um die Kontrolle über schwindende Kontrollpunkte kämpfen. Dies führt zu intensiven Gefechten und einem dynamischen Spielverlauf. Die Kombination aus neuen und altbewährten Modi macht Battlefield 6 zu einem Muss für Fans der Serie.

Konkurrenzkampf und Marketingstrategien

Wie beeinflusst die Konkurrenz die Veröffentlichungsstrategien? Der gleichzeitige Start der Black Ops 6 Testversion und der Battlefield 6 Saison 1 ist kein Zufall. Activision scheint bewusst den Wettbewerb mit DICE zu suchen, um die Aufmerksamkeit der Gaming-Community zu gewinnen. Dies ist nicht das erste Mal, dass ein Call of Duty Event mit einem Battlefield Release zusammenfällt; bereits bei früheren Veröffentlichungen war eine ähnliche Strategie zu beobachten.

Die Marketingkampagnen beider Spiele sind eindrucksvoll. Call of Duty: Black Ops 6 nutzt eine Mischung aus Live-Action-Trailern und großangelegten Anzeigen, während Battlefield 6 auf eine starke Präsenz in offenen Betatests setzt, die im August 2025 über 500.000 gleichzeitige Spieler auf Steam anzogen. Beide Spiele haben ihre einzigartige Herangehensweise, um neue Spieler zu gewinnen und die Fans zu begeistern.

Was denkst du über diese strategische Herangehensweise der großen Shooter-Franchises? Teile deine Meinung in den Kommentaren!