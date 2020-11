Call of Duty Black Ops Cold War – Preload-Start auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC bekannt!

Falls ihr euch fragt, wann der Preload zu Call of Duty Black Ops Cold War gestartet werden kann, hat Activision jetzt die Antwort für euch herausgegeben. Alle Infos zum Preload-Start haben wir euch hier übersichtlich zusammengefasst!

Call of Duty Black Ops Cold War: Preload-Start auf allen Plattformen

Der Preload startet in Kürze. Wie wir der offiziellen Webseite entnehmen, beginnt der Preload für die Current-Gen-Konsolen (PS4 und Xbox One) zuerst und zwar heute am 5. November um 9 PM PT, das bedeutet jedoch für uns, dass wir den Download in Deutschland erst morgen, am 6. November um 6 Uhr morgens starten können.

Bei der PC-Version verhält es sich etwas anders. Diese geht am 10. November 2020 um 10 AM PT online, heißt hierzulande um 19 Uhr am selbigen Tag.

Die Next-Gen-Preloads starten jeweils unterschiedlich, aber sozusagen zum Launch der jeweiligen Konsolen. Die Xbox Series X/S-Version startet deshalb am 10. November 2020 durch, während der Preload für die PS5 global ab dem 12. November 2020 zur Verfügung steht. Eine genaue Uhrzeit gibt es hier nicht.

Hier nochmal die Zusammenfassung:

PC: 10. November ab 10:00 AM PT – hier 19 Uhr

10. November ab 10:00 AM PT – hier 19 Uhr PS4 & Xbox One: 5. November ab 9:00 PM PT – hier am 6. November ab 6 Uhr

5. November ab 9:00 PM PT – hier am 6. November ab 6 Uhr Xbox Series X: 10. November 2020

10. November 2020 PS5: 12. November 2020

Wer CoD Black Ops Cold War schon vorab lädt, kann zum Launch des Spiels pünktlich loslegen und muss nicht am Release-Tag den langen Download abwarten. Bedenkt in jedem Fall, dass die größte Version des Spiels bis zu 250 GB auf eurer Festplatte einnimmt!

Alle Infos zu den Systemspezifikationen erhaltet ihr hier. Diese solltet ihr euch unbedingt vorher ansehen, da es insgesamt vier verschiedene Empfehlungen für jeden Spieltyp gibt.

CoD Black Ops Cold War: Systemvoraussetzungen bekannt, bis zu 250 GB Speicher benötigt