CoD Black Ops Cold War: Systemvoraussetzungen bekannt, bis zu 250 GB Speicher benötigt

Die Systemspezifikationen von Call of Duty: Black Ops Cold War sind da und sie haben es wahrlich in sich. Allem voran wird die ausgeschriebene Empfehlung in vier ganzen Untersektionen aufgeteilt. Welche das sind und wo der Fokus liegt, erfahrt ihr hier.

Wichtig: Es reicht nicht, dass ihr euch Gedanken darüber macht, ob ihr das Spiel überhaupt auf eurem PC spielen könnt. Ihr müsst euch zusätzlich darüber im Klaren sein, was ihr genau vorhabt. Denn je nach Anforderung an den eigenen Spielstil unterscheiden sich die Specs teils sehr stark voneinander.

Activision teilt das Ganze auf. Und zwar in folgende Unterkategorien:

Minimale Systemanforderungen für die schwachen PCs

Empfohlene Systemanforderungen für die durchschnittlichen PCs

Kompetitive Systemspezifikationen für kompetitive Online-Matches

Ultra RTX-Systemspezifikation für Raytracing

Grafische Details und Festplattengröße

Insgesamt stehen laut Angabe rund 200 individuelle Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ihr werdet also lang und breit basteln können, um so die bestmögliche Performance für euer System zu erreichen.

Insbesondere liegt das Hauptaugenmerk auf 4K-Grafik. Doch viele möchten eine unbegrenzte Framerate, um auch Bilder weit über 100 FPS angezeigt zu bekommen. Laut Activision könne man beides zeitgleich einstellen, also eine 4K-Auflösung und eine unbegrenzte FPS-Anzahl.

Bei einem Setting liegt der Fokus auf RTX mitsamt Schatten und Umgebungsverdeckung. Dies wird nur mit einer Nvidia GeForce RTX wie der neuen 3070, 3080 oder 3090 erreicht.

Zudem gibt es folgende Möglichkeiten, die extra hervorgehoben werden:

Nvidida DLSS (Deep Learning Super Sampling), mehr Pixel werden mit weniger Aufwand berechnet, unterstützt von KI

(Deep Learning Super Sampling), mehr Pixel werden mit weniger Aufwand berechnet, unterstützt von KI Reflex-Technologie ist für kompetitive Spieler geeignet, da es die niedrigste Latenz ermöglicht

ist für kompetitive Spieler geeignet, da es die niedrigste Latenz ermöglicht Ultrawide- oder Multi-Monitor-Support

Crossplay auf allen Plattformen

Wie viel Speicherplatz benötige ich für Black Ops Cold War? Obendrein dürft ihr schon einmal eure Festplatte freiräumen. Die RTX-Empfehlung sieht vor, dass ihr schon zum Launch über 250 GB benötigt! Beim Multiplayer fällt die Größe überschaubar mit 50 GB aus, während alle Nicht-RTX-Variationen mit allen Spielmodi bei 175 GB liegt.

© Activision

Systemanforderungen von Call of Duty: Black Ops Cold War im Detail

Minimale Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit (SP1) oder Windows 10 64-Bit (v.1803 oder höher)

Windows 7 64-Bit (SP1) oder Windows 10 64-Bit (v.1803 oder höher) CPU: Intel Core i3-4340 oder AMD FX-6300

Intel Core i3-4340 oder AMD FX-6300 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 oder Radeon HD 7950

NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 oder Radeon HD 7950 RAM: 8GB RAM

8GB RAM HDD (Launch): 50 GB (nur MP), 175 GB (alle Spielmodi)

50 GB (nur MP), 175 GB (alle Spielmodi) DirectX 12

Breitband-Internetverbindung

Empfohlene Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit (aktuelles Update)

Windows 10 64-Bit (aktuelles Update) CPU: Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen R5 1600X

Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen R5 1600X Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super oder Radeon R9 390 / AMD RX 580

NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super oder Radeon R9 390 / AMD RX 580 RAM: 12GB RAM

12GB RAM HDD (Launch): 175 GB

175 GB DirectX 12

Breitband-Internetverbindung

Kompetitive Systemspezifikationen:

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit (aktuelles Update)

Windows 10 64-Bit (aktuelles Update) CPU: Intel i7-8700K oder AMD Ryzen 1800X

Intel i7-8700K oder AMD Ryzen 1800X Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 3070 oder Radeon RX Vega64 Graphics

NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 3070 oder Radeon RX Vega64 Graphics RAM: 16GB RAM

16GB RAM HDD (Launch): 175 GB

175 GB DirectX 12

Breitband-Internetverbindung

Ultra RTX-Systemspezifikationen:

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit (aktuelles Update)

Windows 10 64-Bit (aktuelles Update) CPU: Intel i9-9900K oder AMD Ryzen 3700X

Intel i9-9900K oder AMD Ryzen 3700X Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3080

NVIDIA GeForce RTX 3080 RAM: 16GB RAM

16GB RAM HDD (Launch): 250 GB

250 GB DirectX 12

Breitband-Internetverbindung