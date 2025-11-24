Call of Duty Black Ops 7 – Saison 1 bringt neue Karten, Modi und Waffen 🎮

Call of Duty: Black Ops 7 hat die Roadmap für die erste Saison enthüllt, und diese verspricht eine Vielzahl von spannenden Neuerungen für alle Modi des Spiels. Die Saison 1 beginnt am 4. Dezember 2025 und richtet sich an alle, die das Spiel besitzen oder über den Xbox Game Pass spielen. Trotz eines schwierigen Starts für Black Ops 7, der im Vergleich zu früheren Titeln niedrige Verkaufszahlen verzeichnete, zielt die neue Saison darauf ab, das Blatt zu wenden.

Neue Inhalte für den Multiplayer-Modus

Was bringt Saison 1 für den Multiplayer-Modus? Die Spieler dürfen sich auf vier brandneue Karten freuen: Fate, Utopia, Odysseus und Yakei (im Verlauf der Saison). Zusätzlich kehren drei altbekannte Karten zurück: Standoff, Meltdown (im Verlauf der Saison) und Fringe (im Verlauf der Saison). Ein besonderes Highlight wird die festliche Variante von Hijacked sein.

Die Saison bringt auch neun neue Spielmodi, darunter beliebte Party-Modi wie One in the Chamber, Prop Hunt und Gun Game (im Verlauf der Saison). Diese Modi sind seit jeher Favoriten unter Fans und versprechen, das Multiplayer-Erlebnis aufzulockern. Darüber hinaus wird es neue Waffen geben, darunter die Maddox RFB und das Ballistic Knife.

Erweiterungen im Endgame und Zombies-Modus

Was erwartet dich im Endgame und Zombies-Modus? Im Endgame-Modus werden vier neue Weltereignisse und acht neue exotische Fähigkeiten eingeführt. Der Zombies-Modus wird mit einer neuen rundenbasierten Karte namens Astra Malorum erweitert, die im Verlauf der Saison verfügbar sein wird. Hinzu kommen zwei neue Überlebenskarten und ein neuer Wunderwaffe, die LGM-1.

Ein neuer roboterhafter Feind namens O.S.C.A.R. wird ebenfalls eingeführt, zusammen mit neuen Feld-Upgrades und der Rückkehr des beliebten Perks Mule Kick. Diese Ergänzungen zielen darauf ab, das klassische Zombies-Erlebnis zu bereichern und den Spielern neue Herausforderungen zu bieten.

Änderungen in Call of Duty: Warzone

Welche Neuerungen gibt es in Warzone? Für Call of Duty: Warzone wird eine neue Karte namens Haven’s Hollow eingeführt. Außerdem gibt es neue Punkte von Interesse (POIs) in Verdansk, darunter die Signal Station und die Factory. Diese Ergänzungen sollen die strategische Tiefe der Battle Royale-Erfahrung erhöhen.

Es wird auch Änderungen an den Loadouts geben, wie ein Maximum von fünf Anhängen, Overkill als Standard und die Entfernung von Wildcards. Diese Änderungen resultieren aus Rückmeldungen der Spieler und zielen darauf ab, das Gameplay ausgewogener zu gestalten.

Optimierungen am Battle Pass

Wie wird der Battle Pass überarbeitet? Treyarch hat angekündigt, dass Battle Pass Tokens jetzt in einigen täglichen Herausforderungen verfügbar sein werden. Frühere Seiten des Battle Pass werden kürzer sein, und die Zeit, die benötigt wird, um Battle Pass-Belohnungen freizuschalten, wurde reduziert. Diese Anpassungen basieren auf dem Feedback aus Call of Duty: Black Ops 6 und sollen den Fortschritt benutzerfreundlicher gestalten.

Call of Duty: Black Ops 7 bietet mit seiner umfassenden Roadmap für Saison 1 eine Fülle von neuen Inhalten und Verbesserungen. Es bleibt spannend zu sehen, wie diese Ergänzungen das Spielerlebnis verändern werden. Was denkst du über die neuen Inhalte? Teile deine Meinung in den Kommentaren!