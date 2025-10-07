Call of Duty: Black Ops 7 Beta verlängert – Neue Karte und doppelte XP!

Die offene Beta von Call of Duty: Black Ops 7 wurde offiziell um 24 Stunden verlängert. Entwickler Treyarch Studios verkündete am 6. Oktober 2025 via Twitter, dass die Beta nun bis zum 9. Oktober 2025 um 18:00 Uhr deutscher Zeit verfügbar sein wird. Diese Ankündigung kam nur zwei Tage vor dem ursprünglich geplanten Ende der Testphase.

Die Verlängerung der Beta bedeutet, dass du einen zusätzlichen Tag hast, um den neuesten Teil der Call of Duty-Reihe auszuprobieren. Zusätzlich zur Verlängerung hat Treyarch ein Update für die Beta veröffentlicht, das eine brandneue Karte hinzufügt, die getestet werden kann.

Neue Funktionen in der Beta

Welche neuen Inhalte gibt es in der Beta? Neben der Verlängerung der Beta hat Treyarch die Karte Toshin zur Multiplayer-Rotation hinzugefügt. Du kannst jetzt auf Karten wie Toshin, Blackheart, Cortex, Exposure, Imprint und The Forge spielen. Zombies-Spieler können weiterhin Vandorn Farm bis zum Ende der Beta genießen.

Darüber hinaus wurde der „Open Moshpit“-Spielmodus eingeführt, der ein klassisches Matchmaking-System bietet, das an ältere Call of Duty-Titel wie Black Ops 2 und Modern Warfare 2 erinnert. Dies war eine langjährige Forderung der Community und scheint bei den meisten gut anzukommen.

Spielerlebnis und Anti-Cheat-Maßnahmen

Wie geht Treyarch mit Cheatern um? Activision nutzt die Beta nicht nur, um das Spiel selbst zu testen, sondern auch, um das Anti-Cheat-System Ricochet zu überprüfen. Trotz einiger Cheater, die es schafften, in Matches zu gelangen, behauptet Activision, dass weniger als 1% der Cheater in ein Black Ops 7 Beta-Match gelangten. Diejenigen, die es schafften, wurden innerhalb von 30 Minuten nach dem Einloggen gestoppt.

Darüber hinaus laufen während des restlichen Beta-Zeitraums doppelte Erfahrungspunkte sowohl für den Spieler als auch für die Waffen, um dir zu helfen, Level 30 zu erreichen und alle neuen Waffen und Ausrüstungen vor der vollständigen Veröffentlichung im November 2025 auszuprobieren.

Wichtige Informationen zur Veröffentlichung

Wann erscheint Call of Duty: Black Ops 7? Call of Duty: Black Ops 7 wird am 14. November 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Diese Veröffentlichung wird mit Spannung erwartet, da es die Fortsetzung der beliebten Black Ops-Reihe ist.

Die Kampagne des Spiels, die im Jahr 2035 spielt, wird die Geschichte von David Mason und seinem Team von Agenten nach den Ereignissen von Call of Duty: Black Ops II (2012) fortsetzen. Neben der Einzelspieler- und Multiplayer-Komponente wird es auch den kooperativen Zombies-Modus geben.

Was hältst du von der Verlängerung der Beta und den neuen Inhalten? Teile deine Meinung in den Kommentaren!