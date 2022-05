Bloodborne-Remake für PlayStation 5? – Gerücht

Innerhalb der letzten Jahre kam immer wieder das Gerücht um einen zweiten Teil des From Software-Titels Bloodborne auf. Neuerdings weist allerdings immer mehr auf ein Remake oder Remaster des Games für die PlayStation 5 hin.

Was ist an den Hinweisen zu einem Sequel oder erstmal nur erneuertem Bloodborne dran und was sagen Insider dazu?

Announcement eines Bloodborne-Remakes schon im Sommer 2022?

From Software ist noch immer viel beschäftigt mit Elden Ring, doch die Gerüchte und Hinweise auf ein Remake von Bloodborne werden immer mehr.

Bei dem Podcast Sacred Symbols zum Ranking von PlayStation 4-Spielen, Episode 200, offenbarte IGN Journalist Colin Moriarty:

„Das war noch nicht das Letzte, was ihr von Bloodborne zu sehen bekommt, das kann ich euch sagen.“

Schon letztes Jahr ließ der Videospiel-Journalist verlauten, dass zwar nicht From Software selbst, dafür aber Bluepoint Games an einem Remake oder Remaster von „Bloodborne“ für die PlayStation 5 arbeite. Zusätzlich soll es danach einen zweiten Teil des beliebten From Software-Games geben.

Gerücht zu Bloodborne 2: Befindet sich ein Nachfolger für die PS5 in Arbeit?

Bluepoint Games war auch schon für die Remakes von Shadow of the Colossus und Demon’s Souls verantwortlich – Ein Remake von Bloodborne würde sich da bestimmt ganz gut einfügen.

Einen weiteren Hinweis liefert die als PlayStation-Insiderin betitelte Milli Amand auf Twitter. In einer Umfrage fragt sie ihre Community, was diese beim PlayStation Sommer Showcase am liebsten sehen würden.

Neben Gameplay von Marvel’s Spiderman 2, dem Release-Datum von God of War Ragnarök und einem Last of Us-Remake Reveal steht auch die Veröffentlichung eines „Bloodborne“-Remakes auf der Liste.

Heißt das, dass Sony möglicherweise im Laufe des Sommers endlich den ganzen Gerüchten um Bloodborne ein Ende setzen wird?

Sicher ist das natürlich nicht aber Colin Moriarty soll sich zuvor schon bei Informationen zum neuen Ratchet & Clank und dem „Demon’s Souls“-Remake als sehr zuverlässige Quelle herausgestellt haben.

Freut ihr euch auf ein Remake oder sogar ein Sequel von Bloodborne? Schreibt es gern in die Kommentare!