Black Ops 7 enthüllt gratis Belohnungen und Battle Pass-Änderungen!

Call of Duty: Black Ops 7 bringt frischen Wind in die beliebte Serie und bietet dir die Möglichkeit, kostenlose Belohnungen während der ersten Saison zu erhalten. Alles, was du dafür tun musst, ist, deine E-Mail-Adresse auf deinem Activision-Konto zu verifizieren. Damit sicherst du dir eine Reihe von Double XP Tokens sowie die neue Waffen-Tarnung „Schleier-Aurora“.

Belohnungen für Black Ops 7 Saison 1

Welche Belohnungen kannst du erwarten? Für die erste Saison von Black Ops 7 kannst du insgesamt 15 Stunden Double XP Tokens erhalten. Diese sind aufgeteilt in Level-Tokens, Waffen-Tokens und Battle Pass-Tokens. Zusätzlich erhältst du die Universal-Waffen-Tarnung „Schleier-Aurora“, die deinem Arsenal einen frischen Look verleiht.

Die Möglichkeit, diese Belohnungen zu sichern, beginnt am 4. Dezember 2025. An diesem Tag wird der Link zur Verifizierung der E-Mail-Adresse freigeschaltet, und die Belohnungen werden nach Abschluss des Prozesses im Spiel gutgeschrieben.

Neuer Inhalt und Operator-Skin

Was bietet die erste Saison noch? Neben den Belohnungen bringt die erste Saison von Black Ops 7 viele neue Inhalte für den Multiplayer, Zombies und den Battle Royale-Modus, Call of Duty: Warzone. Freue dich auf neue und zurückkehrende Karten, sieben neue Waffen und vieles mehr. Ein Highlight ist der kostenlose Operator-Skin „The Replacer“, ein ikonischer Charakter aus der Black-Ops-Reihe, der am 4. Dezember 2025 für alle Spieler verfügbar sein wird.

Die Entwickler von Treyarch Studios haben zudem angekündigt, das Battle Pass-System zu überarbeiten. Diese Änderungen sollen den Fortschritt erleichtern, indem die Anzahl der Tiers auf den ersten Seiten reduziert wird und Battle Pass-Tokens über tägliche Herausforderungen verdient werden können.

Änderungen im Battle Pass-System

Wie vereinfacht Treyarch das Battle Pass-System? Mit der Einführung der ersten Saison plant Treyarch, den Fortschritt im Battle Pass-System zu erleichtern. Die Anzahl der Tiers auf den ersten Seiten wird verringert, und du kannst Battle Pass-Tokens durch tägliche Herausforderungen verdienen. Diese Änderungen sollen den Zugang zu neuen Inhalten für alle Spieler verbessern und die Motivation steigern, regelmäßig zu spielen.

Zusammen mit neuen Karten und Modi bietet Black Ops 7 eine aufregende neue Erfahrung für alle Fans der Serie. Egal, ob du den Multiplayer, Zombies oder den Battle Royale bevorzugst, es gibt viele Gründe, sich auf die erste Saison zu freuen.

Fazit: Ein Blick auf die Zukunft von Black Ops 7

Die erste Saison von Call of Duty: Black Ops 7 verspricht eine Menge neuer Inhalte und Belohnungen, die du nicht verpassen solltest. Mit der Möglichkeit, kostenlose Double XP Tokens und eine neue Waffen-Tarnung zu erhalten, sowie den geplanten Änderungen am Battle Pass-System, bietet die Saison eine hervorragende Gelegenheit, tief in das Spiel einzutauchen. Vergiss nicht, deine E-Mail-Adresse zu verifizieren, um die Belohnungen zu sichern.

Was hältst du von den neuen Inhalten und Belohnungen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!