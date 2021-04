BioShock 4 könnte der erste Ableger der Reihe mit einer Open World werden

Fans der beliebten „BioShock“-Reihe mussten in den vergangenen Jahren stark sein, schließlich erschien mit BioShock Infinite der letzte Ableger 2013 – also vor ziemlich genau acht Jahren. Seitdem gibt es fast ausschließlich Gerüchte sowie Spekulationen rund um einen neuen Teil. Offizielle Informationen zu BioShock 4 wurden bisher nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. Zwar wissen wir, dass sich das Spiel laut Take-Two Interactive bei dem neu gegründeten Studio Cloud Chamber schon seit Jahren in der Entwicklung befindet, der Release sollte in der nächsten Zeit aber nicht erwartet werden.

BioShock 4: Setzt Cloud Chamber auf eine Open World?

Besonders interessant für neue Informationen sind aktuelle Stellenangebote bei Cloud Chamber. In einer davon ist die Rede davon, dass „BioShock 4“ in einer offenen Welt spielen wird.

„Wir hoffen, jemanden zu finden, der eindrucksvolle, charakterbasierte Geschichten in einer offenen Welt kreieren kann,“ beschreibt das Studio die Anforderungen an einen potenziellen Kandidaten.

Da in den vergangenen Jahren keine konkreten Infos zu dem neuen Titel veröffentlicht wurden, ist die Angabe einer Open World ein besonders interessanter Fakt. Schließlich verfügen die drei Vorgänger jeweils über recht übersichtliche Level, die nur in einem recht eingeschränkten Umfang erkundet werden können.

Sollte sich diese Information also bewahrheiten, dürfte sich in „BioShock 4“ so einiges grundlegend verändern. Dies dürfte außerdem einer der Gründe dafür sein, weshalb sich das Spiel über so viele Jahre in der Entwicklung befindet. Eine Open World stellt die Entwickler schließlich vor eine deutlich größere Herausforderung als es bei linear verlaufenden Levelabschnitten der Fall wäre.

BioShock 4: Könnte ein Reboot werden, keine Rückkehr nach Rapture oder Columbia

Laut einer anderen Stellenausschreibung wird der Shooter übrigens aus der First-Person-Perspektive gesteuert, die auch bei den Vorgängern zum Einsatz kam und tiefer in die virtuelle Welt hineinziehen soll.

Wann erscheint BioShock 4?

Da 2K Games und Cloud Chamber bisher keine offiziellen Details zu „BioShock 4“ bekannt gegeben hat, bleiben uns lediglich Spekulationen und Vermutungen, was uns in dem Spiel letztendlich erwarten wird. Als Releasetermin würden wir frühestens das Jahr 2022 schätzen, eher noch ein wenig später. Da die Entwicklung schon seit einigen Jahren läuft, dürfte eine Veröffentlichung gleichzeitig nicht noch mehrere Jahre auf sich warten lassen.

Was haltet ihr davon, dass „BioShock 4“ über eine Open World verfügen wird? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.