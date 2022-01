Eines der besten Zelda-Spiele aller Zeiten kommt für Nintendo Switch

Lange Zeit haben die Fans darauf gewartet, dass ein ganz bestimmter Titel für die Nintendo Switch veröffentlicht wird. Und jetzt ist es endlich so weit!

Nachdem echte Klassiker wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time oder gar The Legend of Zelda: Skyward Sword für die Nintendo Switch erschienen sind, gibt es immer noch zahlreiche Titel, die wir gerne auf der Hybridkonsole spielen würden.

Doch ein Spiel, das seinerzeit umgehend einen Weg in unsere Herzen erkämpft hat, blieb bislang außen vor.

Die Rede ist selbstredend von The Legend of Zelda: Majora’s Mask, das im Jahre 2000 für die N64-Konsole erschien.

Zelda: Majora’s Mask bald auf Nintendo Switch

Nun hat sich Nintendo endlich dazu entschieden, uns diesen wahren Klassiker auf der Nintendo Switch zu präsentieren: wenig überraschend über das Zusatzabo für Nintendo Switch Online, mit dem wir N64-Spiele zocken können.

Das Erweiterungspaket für Nintendo Switch Online beinhält außerdem „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“, „Paper Mario“ oder gar „Banjo-Kazooie“.

Aber warum ist Majora’s Mask eigentlich so beliebt? Das liegt unter anderem an dem Grundton des Spiels. Es war nämlich das erste Zelda-Spiel, das in seinen Grundfesten eher einen düsteren Ton anschlug.

Majora’s Mask ist ein düsteres und seltsames Zelda-Spiel, das unseren Helden Link nach Termina entführt. Hier hat er lediglich drei Tage Zeit, ehe der Mond auf die Erde kracht und jedes Lebewesen auf der Welt vernichtet.

Falls ihr den Titel noch nie gespielt habt, wäre das jetzt eine gute Möglichkeit, dieses Versäumnis nachzuholen. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen.

Die Dungeons sind cool, die Puzzles machen Spaß und die Items wie die verschiedenen Masken bringen gesunde Abwechslung ins Spiel. Von daher könnt ihr hier nur wenig falsch machen. Auch für einen erneuten Durchlauf dürfte es sich lohnen nach all den Jahren wieder zurückzukehren.