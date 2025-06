Bertie Carvel wird Cornelius Fudge in neuer Harry-Potter-TV-Serie spielen

Die kommende Harry-Potter-TV-Serie auf HBO Max hat einen neuen Schauspieler für die Rolle des Cornelius Fudge, dem Minister für Zauberei, der oft Probleme für Harry und seine Freunde verursacht. Das Harry-Potter-Franchise hat sich seit seinem Erscheinen zu einem kulturellen Phänomen entwickelt, ähnlich wie Star Wars. Trotz nur sieben Büchern und acht Filmen (ohne die Spin-offs) hat es sich fest in der Popkultur etabliert, unterstützt durch seine tiefgründige Fantasiewelt und vielschichtigen Charaktere. Ein Zeichen seines Erfolges ist der Harry-Potter-Park in den Universal Studios, der es den Gästen ermöglicht, vollständig in diese Welt einzutauchen.

Die neue Besetzung für Cornelius Fudge

Wer spielt Cornelius Fudge in der neuen Serie? Laut Deadline wird Bertie Carvel die Rolle des Cornelius Fudge in der kommenden Harry-Potter-TV-Serie übernehmen. Carvel ist bekannt für seine umfangreiche Theaterarbeit und ist deutlich jünger als der frühere Fudge-Darsteller Robert Hardy, der in seinen späten 70ern war, als er in die Filmreihe einstieg. Carvel ist 47 Jahre alt, was möglicherweise zu einer anderen Interpretation des Charakters führen könnte.

Es ist unklar, wie viel Screentime er in der Serie haben wird, aber diese Besetzung deutet darauf hin, dass er früher auftauchen wird als in den Filmen. Die Produktion soll diesen Sommer 2025 beginnen, sodass wir möglicherweise schon bald erste Setfotos und Videos zu sehen bekommen.

Die Zukunft der Harry-Potter-Serie

Wann wird die Harry-Potter-Serie veröffentlicht? Erwartet wird, dass die Harry-Potter-Serie nächstes Jahr 2026 erscheinen wird, obwohl es noch kein festes Datum gibt. Angesichts des voraussichtlich umfangreichen VFX-Aufwands, der aufgrund der vielen magischen und einzigartigen Orte notwendig ist, könnte die Serie um die Feiertage 2026 auf HBO Max debütieren.

Die Serie hat bereits eine beeindruckende Besetzung zusammengetragen, darunter Nick Frost als Hagrid und John Lithgow als Dumbledore. Es bleibt abzuwarten, wer Charaktere wie Voldemort und spätere Buchrollen wie Cedric Diggory spielen wird.

Bertie Carvel: Der neue Cornelius Fudge

Wer ist Bertie Carvel? Bertie Carvel ist ein britischer Film- und Theaterschauspieler, der zweimal mit dem Laurence Olivier Award ausgezeichnet wurde, unter anderem für seine Rolle als Miss Trunchbull in Matilda the Musical. Er ist bekannt für seine Rollen in Serien wie Jonathan Strange & Mr Norrell und Doctor Foster. Carvels breite Erfahrung auf der Bühne und im Fernsehen macht ihn zu einer spannenden Wahl für die Rolle des Cornelius Fudge.

Seine Ausbildung erhielt Carvel an der Royal Academy of Dramatic Art, und er hat in zahlreichen Theaterproduktionen mitgewirkt, darunter Ink, für das er den Tony Award für den besten Nebendarsteller in einem Theaterstück gewann. Diese vielfältigen Erfahrungen und seine Fähigkeit, komplexe Charaktere zu verkörpern, werden sicherlich zu einer interessanten Darstellung von Cornelius Fudge beitragen.

Was denkst du über die Besetzung von Bertie Carvel als Cornelius Fudge? Teile deine Meinung in den Kommentaren!