Battlefield 6 überrascht mit lizenziertem Soundtrack – Limp Bizkit dabei!

Die kürzliche Leckage des vollständigen lizenzierten Soundtracks von Battlefield 6 hat für Aufsehen gesorgt. Bekannt geworden ist, dass das Spiel eine Vielzahl von Songs von berühmten Künstlern enthalten wird, darunter Limp Bizkit, Snoop Dogg und viele weitere. Dies ist eine bemerkenswerte Abweichung von der Tradition der Battlefield-Serie, die sich hauptsächlich auf originale Kompositionen für ihre musikalische Untermalung verlässt.

Ein vielseitiger Soundtrack

Welche Künstler sind auf dem Soundtrack von Battlefield 6 vertreten? Neben Limp Bizkit, die gleich dreimal auf dem Soundtrack vertreten sind, dürfen sich Spieler auf Musik von Godsmack, Red Hot Chili Peppers, Pantera und vielen anderen freuen. Der vollständige Soundtrack umfasst 14 lizenzierte Tracks, die in verschiedenen Spielbereichen, insbesondere im Fahrzeugradio, zu hören sein werden.

Besonders bemerkenswert sind die Songs „Making Love to Morgan Wallen“ und „Battlefield: The After-party“, die während der Abspannsequenz des Spiels gespielt werden. Der letztere Titel ist eine Zusammenarbeit zwischen Limp Bizkit und Henry Jackman, die auch hinter der Musik von Battlefield 2042 stecken.

Musikalische Genres und Gameplay

Warum sind Metal und Rock die dominierenden Genres? Die Wahl von Metal und Rock als Hauptgenres scheint bewusst getroffen worden zu sein, um die intensive und destruktive Spielumgebung von Battlefield 6 zu unterstützen. Diese Genres passen hervorragend zur schnellen, wettbewerbsorientierten Natur des Spiels und tragen dazu bei, die Spieler im Kampf zu motivieren.

Die Songs wurden offensichtlich sorgfältig ausgewählt, um das immersive Spielerlebnis zu verstärken. Bereits frühere Titel der Serie, wie Battlefield Vietnam, sind für ihre ikonischen Soundtracks bekannt, und Battlefield 6 scheint auf diesem erfolgreichen Konzept aufzubauen.

Release und Konkurrenz

Wann erscheint Battlefield 6 und welche Konkurrenz erwartet es? Mit der Veröffentlichung am 10. Oktober 2025 steht Battlefield 6 kurz vor der Tür. Die Veröffentlichung erfolgt auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Die Vorfreude ist groß, insbesondere da die Konkurrenz in Form von Call of Duty mit einem neuen Black Ops Titel am 14. November 2025 folgt.

Die Frage, ob Battlefield 6 es schaffen wird, den etablierten Konkurrenten herauszufordern, bleibt spannend. Angesichts der Leckagen und der positiven Resonanz auf die Beta-Phase könnte das Spiel eine ernsthafte Konkurrenz für die Konkurrenz darstellen.

Deine Meinung

Wie stehst du zu den neuen lizenzierten Songs in Battlefield 6? Glaubst du, dass sie das Spielerlebnis verbessern werden? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!