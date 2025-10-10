Battlefield 6: Spieler fehlen Belohnungen wegen Serverproblemen – DICE reagiert

DICE hat ein Problem in Battlefield 6 anerkannt, das einige Spieler daran hindert, ihre Belohnungen vom ersten Tag zu erhalten. Der Entwickler hat Klarheit über den Umfang des Bugs geschaffen, der mehrere Arten von Belohnungen betrifft, und bestätigt, dass er aktiv daran arbeitet, die Ursache zu finden. Du musst jedoch etwas Geduld aufbringen, bis das Problem gelöst ist.

Frust über fehlende Belohnungen

Was sorgt für Unmut unter den Spielern? Bereits am Veröffentlichungstag von Battlefield 6, dem 10. Oktober 2025, haben sich einige Spieler auf sozialen Medien und in den Foren von EA darüber beschwert, dass sie die versprochenen Belohnungen nicht erhalten haben. Diese Belohnungen sollten durch Gameplay-Aktivitäten, Käufe oder beides am ersten Tag freigeschaltet werden.

Die Belohnungen umfassen Boni aus der Battlefield 6 Open Beta, der Phantom Edition des Spiels sowie aus dem Battlefield 2042 „Road to Battlefield 6“ Battle Pass. Der Fehler wurde offiziell um 20:00 Uhr deutscher Zeit anerkannt, drei Stunden nach dem Launch des Spiels, wobei ein DICE-Vertreter erklärte, dass das Unternehmen die Ursache des Problems untersucht.

Technische Schwierigkeiten und mögliche Ursachen

Welche technischen Probleme treten auf? Die Belohnungen scheinen nicht alle Spieler zu betreffen und wurden bisher hauptsächlich auf dem PC beobachtet. Zusätzlich haben Nutzer Schwierigkeiten mit der Authentifizierung in der EA App gemeldet, was darauf hindeutet, dass der Fehler mit einer Serverüberlastung zusammenhängen könnte.

Einige Spieler haben Probleme, Battlefield 6 überhaupt zu starten, was darauf schließen lässt, dass auch die Belohnungsverarbeitung gestört sein könnte. EA hat bisher keine Zeitleiste zur Behebung des Fehlers bereitgestellt, und auch die Support-Seiten wurden noch nicht aktualisiert, um das Problem anzuerkennen.

Laufende Belohnungen und Verfügbarkeiten

Wie lange sind die Belohnungen noch verfügbar? Die Belohnungen aus dem Battlefield 2042 „Road to Battlefield 6“ Battle Pass sind bis zum 31. März 2026 in Battlefield 6 einlösbar. Allerdings war der Fortschrittspfad selbst nur bis zum 7. Oktober 2025 in Battlefield 2042 verfügbar.

Die Boni der Battlefield 6 Phantom Edition haben kein festgelegtes Ablaufdatum, was bedeutet, dass du, wenn du die höherstufige Edition des Shooters gekauft hast, die Belohnungen irgendwann erhalten solltest. Auch die Open-Beta-Belohnungen sind nicht zeitlich begrenzt.

Ausblick und zukünftige Updates

Was verspricht die Zukunft für Battlefield 6? Battlefield 6 bietet dir eine Vielzahl von Spielmodi und Klassen, die das Spielerlebnis bereichern. Die Multiplayer-Modi umfassen unter anderem Eroberung, Durchbruch und das neue Eskalationsmodus. Außerdem kehren die Portal-Karten-Erstellungstools zurück, die es dir ermöglichen, eigene Schlachten zu gestalten.

Mit einem geschätzten Budget von über 400 Millionen Euro ist Battlefield 6 eines der teuersten Videospiele, die jemals entwickelt wurden. Du kannst dich auf spannende Updates und neue Inhalte in den kommenden Monaten freuen, während DICE weiterhin an der Fehlerbehebung arbeitet.

Was denkst du über die aktuellen Probleme mit Battlefield 6? Teile deine Meinung in den Kommentaren und lass uns wissen, ob du betroffen bist!