Battlefield 6: Rückkehr der Kult-Map und neue Karten im Überblick

Die Ankündigung der neun Startkarten für Battlefield 6 hat in der Gaming-Community für Aufregung gesorgt. Mit der Veröffentlichung am 10. Oktober 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verspricht Battlefield 6, die Tradition spannender und groß angelegter Gefechte fortzusetzen. Besonders interessant ist die Rückkehr einer beliebten Map aus Battlefield 3, was bei Fans der Serie nostalgische Erinnerungen wecken dürfte.

Die neuen Karten von Battlefield 6

Welche neuen Karten erwarten dich? Eine der aufregendsten Enthüllungen ist die Vielzahl an unterschiedlichen Schauplätzen, die die Spieler erkunden können. Von urbanen Umgebungen bis hin zu weitläufigen Kriegszonen bietet Battlefield 6 eine breite Palette an Kampfkulissen.

Die Karte Siege of Cairo versetzt dich in die Straßen von Kairo, wo ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Infanterie und Panzern stattfindet. Im Gegensatz dazu ist die Empire State Karte ein reines Infanterie-Szenario in den ikonischen Straßen von Brooklyn. Für Fans von taktischen Kämpfen bietet die Iberian Offensive in Gibraltar zahlreiche Möglichkeiten, Gebäude für strategische Vorteile zu zerstören.

Rückkehr eines Klassikers

Warum ist die Rückkehr von Operation Firestorm so bedeutend? Die Rückkehr der Karte Operation Firestorm aus Battlefield 3 ist ein Highlight für langjährige Fans der Serie. Diese Karte war bekannt für ihre intensiven Gefechte in einem brennenden Ölfeld und wird nun in einer überarbeiteten Version in Battlefield 6 zu sehen sein. Die Möglichkeit, zwischen Infanterie, Panzern, Hubschraubern und Jets zu wechseln, bietet eine dynamische und herausfordernde Spielerfahrung.

Zusätzlich zu den neuen Karten und der Rückkehr von Klassikern, ist die Kundara Valley Karte die größte der neuen Karten und bietet eine weitläufige Kriegszone mit allen möglichen Fahrzeugen. Diese Vielfalt an Karten und Spielmodi verspricht, Battlefield 6 zu einem unverzichtbaren Erlebnis für FPS-Fans zu machen.

Details zur Beta und Veröffentlichung

Wann kannst du die Beta-Version spielen? Die Beta für Battlefield 6 ist für August 2025 geplant, sodass du die Möglichkeit hast, die neuen Karten vor der offiziellen Veröffentlichung auszuprobieren. Dies gibt dir die Gelegenheit, dich mit den neuen Umgebungen vertraut zu machen und erste Eindrücke zu sammeln.

Mit dem offiziellen Release am 10. Oktober 2025 steht dir dann das komplette Spiel zur Verfügung. Die Retail-Versionen sind im deutschen Markt zu einem Preis von 69,99 Euro für die Standardversion und 99,99 Euro für die spezielle Phantom Edition erhältlich.

Was hältst du von den neuen Karten und der Rückkehr von Operation Firestorm? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!