Battlefield 6 enttäuscht Fans – Nur 9 Missionen in der Kampagne

Die Veröffentlichung von Battlefield 6 steht kurz bevor, und die Erwartungen der Gaming-Community sind hoch. Die Einzelspieler-Kampagne des Spiels, die in einer Welt von 2027 stattfindet, bietet jedoch weniger als zehn Missionen. Dies hat bei den Fans gemischte Reaktionen hervorgerufen. Die Kampagne, die von EA und Battlefield Studios entwickelt wurde, umfasst insgesamt neun Missionen und kann in einer relativ kurzen Zeitspanne von 4 bis 6 Stunden durchgespielt werden.

Missionen der Kampagne

Wie viele Missionen gibt es in Battlefield 6? Die Kampagne von Battlefield 6 besteht aus neun Missionen, die auf drei verschiedenen Kontinenten stattfinden. Die Missionen sind wie folgt:

Mission 1: Always Faithful

Mission 2: The Rock

Mission 3: Operation Gladius

Mission 4: Night Raid

Mission 5: No Sleep

Mission 6: Moving Mountains

Mission 7: Nile Guard

Mission 8: Operation Emberstrike

Mission 9: Always Forward

Reaktionen der Community

Wie reagieren Fans auf die Kampagne? Die Reaktionen auf die Kampagne von Battlefield 6 sind überwiegend negativ. Viele Spieler beschreiben sie als „vergessenswert“ und kritisieren das Design als „schlecht“. Auch die grafische Qualität wurde von einigen als unzureichend empfunden.

Ein weiteres Ärgernis für viele ist die Notwendigkeit einer aktiven Internetverbindung, um die Einzelspieler-Kampagne zu spielen. Dies hat zu weiteren Bedenken in der Community geführt, obgleich der Multiplayer-Modus positive Aufmerksamkeit erhält.

Entwicklung und Erwartungen

Was erwartet die Community von Battlefield 6? Nach dem enttäuschenden Start von Battlefield 2042 im Jahr 2021 hoffen viele, dass Battlefield 6 ein erfolgreicheres Erlebnis bieten wird. Die Entwickler bei DICE, Criterion Games, Motive Studios und Ripple Effect Studios haben aus den vergangenen Fehlern gelernt und versprechen, mit Battlefield 6 wieder an die Erfolge von Battlefield 3 und Battlefield 4 anzuknüpfen.

Mit einem geschätzten Budget von über 400 Millionen Euro gehört Battlefield 6 zu den teuersten Videospielen, die jemals entwickelt wurden. Die Fans erwarten daher ein hochwertiges Spielerlebnis, das sowohl im Einzelspieler- als auch im Multiplayermodus überzeugen kann.

Multiplayer-Erwartungen

Wie steht es um den Multiplayer-Modus? Der Multiplayer-Modus von Battlefield 6 scheint auf einem guten Weg zu sein, ein großer Erfolg zu werden. Nach einer Rekordzahl von über 500.000 Spielern in der offenen Beta gibt es großes Potenzial, dass Battlefield 6 als eines der besten Spiele der Serie angesehen wird.

Mit der Wiedereinführung beliebter Modi und der Einführung neuer Modi wie Escalation hofft EA, die Herzen der Spieler zurückzugewinnen und an vergangene Erfolge anzuknüpfen.

Wie siehst du die Zukunft von Battlefield 6? Teile deine Meinung in den Kommentaren!