Battlefield 6: Enthüllung findet heute statt – Termin, Uhrzeit & Livestream

Das Warten hat am heutigen Mittwoch, den 9. Juni 2021 endlich ein Ende. Schließlich werden Publisher Electronic Arts und Entwickler DICE am Nachmittag den neuen Multiplayer-Shooter aus der „Battlefield“-Reihe enthüllen. Bislang wird der Titel in den Redaktionen noch als Battlefield 6 geführt, laut Gerüchten wird er aber auf den Namen Battlefield 2042 hören.

Zeitplan der Enthüllung von Battlefield 6:

Termin: 9. Juni 2021

9. Juni 2021 Uhrzeit: 16 Uhr Mitteleuropäischer Zeit

Battlefield 6: Gerücht lässt auf anderen Namen & Open Beta hoffen

Battlefield 6-Enthüllung: Was bekommen wir zu sehen?

Genau Details darüber, was EA und DICE im Rahmen der Enthüllung den Zuschauern zeigen werden, ist bislang noch nicht offiziell bekannt. Es wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit ein Reveal-Trailer gezeigt, der uns erste Gameplay-Szenen auf dem neuen Battlefield zeigt.

Außerdem besagen die Gerüchte, dass noch in diesem Monat eine offene Alpha/Beta stattfinden wird, um sich einen eigenen Eindruck von dem Shooter zu verschaffen. Wir können diese Informationen bislang weder bestätigen noch dementieren. Doch in wenigen Stunden werden wir in jedem Fall mehr wissen. Schaut euch die Enthüllung im Livestream an, den wir euch weiter oberhalb in unseren Beitrag eingebunden haben.