Battlefield 6 boomt auf Steam – schlägt Call of Duty mit 99.369 Spielern

Call of Duty scheint im direkten Vergleich zu Battlefield 6 aktuell die Oberhand bei den Konsolen-Spielerzahlen zu gewinnen. In den USA belegt Call of Duty HQ derzeit den zweiten Platz der meistgespielten Titel auf PlayStation und Xbox, während Battlefield 6 in der Woche bis zum 13. Dezember 2025 auf den siebten Rang zurückgefallen ist.

Diese Entwicklung könnte auf eine abnehmende Dynamik von Battlefield 6 hinweisen, auch wenn das Bild differenzierter ist, als es auf den ersten Blick scheint. Denn Call of Duty HQ bündelt die Spieleraktivitäten mehrerer Titel, darunter auch das populäre, kostenlose Warzone. Im Gegensatz dazu steht Battlefield 6 als Einzelspielertitel ohne vergleichbare Synergien da.

Konsolen-Aktivität vs. Steam-Erfolg

Wie schlagen sich Call of Duty und Battlefield 6 auf unterschiedlichen Plattformen? Während Call of Duty HQ auf Konsolen dominiert, sieht das Bild auf Steam ganz anders aus. Am 25. Dezember 2025 erreichte Battlefield 6 laut SteamDB einen Spitzenwert von 99.369 gleichzeitigen Spielern. Call of Duty HQ kam im Vergleich nur auf 51.017 – trotz der Konsolidierung mehrerer Titel.

Das deutet darauf hin, dass Battlefield 6 auf dem PC eine stärkere und engagiertere Community hat. Dieser Vorsprung auf Steam steht im Kontrast zur Situation auf den Konsolen, wo Call of Duty durch seine breite Infrastruktur und das Ökosystem mehr Nutzer binden kann.

Ein Blick auf die Spielmechanik von Battlefield 6

Was macht Battlefield 6 spielerisch aus? Battlefield 6 ist ein First-Person-Shooter mit starkem Fokus auf Klassenvielfalt und Umgebungszerstörung. Die vier spielbaren Klassen – Angriff, Ingenieur, Versorgung und Aufklärung – bringen individuelle Fähigkeiten mit, die strategische Tiefe erlauben.

Besonders hervorzuheben ist das neue „Kinesthetic Combat System“, das unter anderem ermöglicht, sich um Deckungen zu lehnen oder verwundete Kameraden in Sicherheit zu ziehen. Außerdem führt der neue Modus „Eskalation“ eine dynamische Kartenkontrolle ein, bei der Kontrollpunkte nach und nach reduziert werden, was die Action in bestimmte Zonen lenkt.

RedSec: Die Antwort auf Warzone

Wie versucht EA mit Battlefield RedSec zu kontern? Mit dem am 28. Oktober 2025 veröffentlichten kostenlosen Battle-Royale-Modus RedSec schafft EA ein Gegenstück zu Call of Duty: Warzone. RedSec ist nicht nur ein eigenständiger Spielmodus, sondern bietet auch Fortschrittssysteme, die mit dem Hauptspiel Battlefield 6 verknüpft sind.

Damit positioniert sich die Battlefield-Reihe stärker als Service-Plattform und bietet langfristige Motivation. Ob RedSec mittel- bis langfristig die Nutzerzahlen auf Konsolen verbessern kann, wird sich in den kommenden Monaten zeigen – insbesondere mit den geplanten saisonalen Inhalten und Updates.

Verkaufszahlen und Ausblick

Wie sieht es mit dem kommerziellen Erfolg aus? Trotz der jüngsten Rückgänge bei der Konsolen-Aktivität bleibt Battlefield 6 wirtschaftlich auf Erfolgskurs. Innerhalb von nur drei Tagen nach Release am 10. Oktober 2025 wurden über 7 Millionen Einheiten verkauft. Electronic Arts nannte es das meistverkaufte Shooter-Spiel des Jahres in den USA – ein Titel, den auch unabhängige Marktforscher wie Circana kurz darauf bestätigten.

Der Erfolg von Battlefield 6 ist auch ein Ergebnis der Neuausrichtung nach dem kritisierten Vorgänger Battlefield 2042. Unter der Leitung von Vince Zampella wurde ein Spiel entwickelt, das auf bewährte Stärken setzt, aber auch neue Impulse gibt. Der hohe Produktionsaufwand – mit einem Budget von über 400 Millionen Euro – zahlt sich offenbar aus.

Wie geht es weiter?

Könnte Battlefield 6 Call of Duty langfristig einholen? Kurzfristig scheint Call of Duty – dank seiner starken Konsolenpräsenz und dem gebündelten Angebot – die Nase vorn zu haben. Doch Battlefield 6 zeigt, besonders auf dem PC, deutliches Potenzial.

Mit RedSec als strategischem Baustein, einer soliden Spielerbasis und weiteren Inhaltsupdates könnte EA mittelfristig mehr Marktanteile zurückerobern. Die nächsten Monate werden zeigen, ob Battlefield 6 das Momentum halten oder sogar zurückgewinnen kann.

Wie nimmst du die Entwicklung zwischen Call of Duty und Battlefield wahr? Schreib es gerne in die Kommentare!