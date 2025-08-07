Battlefield 6 Beta stürmt Server – 150.000 Spieler in Warteschlangen

Die Battlefield 6 Beta ist endlich da, doch viele von euch können aufgrund massiver Server-Warteschlangen noch nicht spielen. Wenn du dich dazu entschieden hast, die Nacht durchzumachen oder früh aufzustehen, um Battlefield 6 zu spielen, könntest du Pech haben. Die Beta startete am 7. August 2025 um 10 Uhr deutscher Zeit und wurde sofort von einem Ansturm von Spielern überrollt, die versuchten, ins Spiel zu gelangen.

Man dachte, dass die Serverprobleme zumindest in den ersten Tagen vermieden werden könnten, da du einen Code benötigst, um in den Early Access der Battlefield 6 Beta zu gelangen. Aber selbst das war nicht genug, um den Zustrom zu verlangsamen. Nur wenige Minuten nach dem Start der Beta begannen Spieler von Warteschlangen von über 150.000 Spielern zu berichten. Das bedeutet, dass du warten musst, bis rund 150.000 Menschen entweder ins Spiel gelangen oder es schließen, bevor du spielen kannst.

Wie geht Battlefield Studios mit den Serverproblemen um?

Was unternimmt Battlefield Studios gegen die Serverprobleme? Battlefield Studios arbeitet daran, das Problem zu lösen. Kurz bevor die Beta live ging, bemerkte das Team, dass sie Warteschlangen eingeführt haben, um die Serverstabilität während der Spitzenaktivität im Spiel zu gewährleisten. „Da dies die größte Open Beta von Battlefield ist, setzen wir alles daran, dass die Spieler die bestmögliche Erfahrung haben und die Server stabil bleiben“, sagte der Entwickler. „Um dies zu unterstützen, werden wir Warteschlangen nutzen, um das Spielerlebnis zu schützen, aber wir erwarten, dass sich dieser Einfluss auf ein Minimum beschränkt.“

Allerdings könntest du auch dann auf Probleme stoßen, wenn du es in die Battlefield 6 Beta schaffst. Es ist möglich, dass du das Spiel neu starten musst, was dich jedoch wieder ans Ende der Warteschlange bringt. Wie bei jeder Beta sind solche Probleme zu erwarten. Es ist wahrscheinlich, dass sich die Situation in den kommenden Stunden oder Tagen entspannen wird, besonders während der Arbeitszeiten, wenn nicht so viele Leute online sind.

Was bedeutet dieser Ansturm für die Veröffentlichung von Battlefield 6?

Was bedeutet der Ansturm für die offizielle Veröffentlichung? Hoffentlich nutzt Battlefield Studios diesen Hype, um zu messen, was für den tatsächlichen Start von Battlefield 6 vorbereitet werden muss. Die Reihe ist berüchtigt für Serverprobleme beim Start, daher hoffen wir, dass sie vorbereitet sind, da offensichtlich eine Menge Hype hinter diesem Spiel steckt.

Battlefield 6, entwickelt von Battlefield Studios und veröffentlicht von Electronic Arts, ist das nächste große Spiel der Serie und wird am 10. Oktober 2025 auf PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S veröffentlicht. Es verspricht eine packende Erfahrung mit modernen Kriegsführungselementen und neuen Spielmodi, die viele von euch sicherlich begeistern werden.

Was denkst du über die aktuellen Serverprobleme in der Battlefield 6 Beta? Teile deine Erfahrungen und Meinungen mit der Community in den Kommentaren!