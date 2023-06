Aus Weiß mach Schwarz: So löst ihr das Rätsel des Kuraqat-Schreins in Tears of the Kingdom

Die Schrein-Mission Aus Weiß mach Schwarz kann in dem Action-Adventure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nordöstlich des Orts Kakariko angenommen werden. Jedoch sind die Vorgaben, um den Kuraqat-Schrein hervorzubringen, recht wage. Wo genau ihr suchen müsst und wie ihr schließlich das Rätsel lösen könnt, verraten wir euch ganz genau in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: So löst ihr das Rätsel Aus Weiß mach Schwarz

Die vielen Schreine in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lassen sich in der Regel bereits aus großer Entfernung erkennen und, sobald ihr sie betreten habt, fordern den Recken Link mit mal mehr, mal weniger kniffligen Rätseln. Doch der Kuraqat-Schrein gehört zu den wenigen Ausnahmen dieser Regel, denn er ist nicht zu sehen, bevor ihr nicht ein Rätsel gelöst habt.

Sucht dafür die abgestürzte Himmelsinsel nordöstlich von Kakariko auf, zwischen der Folbluth-Ebene und dem Quorta-Hochland. Erklimmt den Felsbrocken und ihr entdeckt eines der Dienerkonstrukte, die euch bisher bereits relativ dienlich waren. Sprecht das Konstrukt an und es wird euch von dem Rätsel berichten, das den Kuraqat-Schrein umgibt, damit beginnt die Quest Aus Weiß mach Schwarz.

„Wenn die Sonne erwacht und das weiße Muster taucht in tiefdunkle Nacht, ein heil’ger Schrein zeigt seine Pracht.“ Dienerkonstrukt

Das Rätsel für den Kuraqat-Schrein liegt weit im Westen von Hyrule. © Nintendo Sucht nordöstlich von Kakariko nach dem Dienerkonstrukt. © Nintendo

Dieses Rätsel klingt erst einmal ziemlich verwirrend, ist aber eigentlich ganz leicht. Sofern man denn weiß, was es eigentlich zu tun gilt. Für die Lösung braucht ihr drei Dinge, die ihr allesamt direkt neben dem Konstrukt sehen könnt, nämlich die herumliegenden Holzbretter, die große Drehwinde und das weiße Symbol an der Felswand in westlicher Richtung.

Schaut euch jetzt erst einmal den großen Steinblock genauer an, den ihr mit der Winde drehen könnt. Wie ihr seht, befinden sich mehrere Schlitze in dem Stein, in welche ihr rein theoretisch eines der Holzbretter hineinschieben könnt. Und zumindest an einer Stelle wollt ihr genau das tun, nämlich dort, wo sich ein einzelner vertikaler Schlitz befindet.

Alles, was ihr braucht: Holzbrett, Quader und Winde. © Nintendo Schiebt das Holzbrett in den vertikalen Schlitz des Quaders. © Nintendo

Schiebt das Holzbrett via Ultra-Hand hinein, bis es nicht mehr weiter geht. Ist das Brett nicht weit genug im Stein, fällt es nach Beenden der Ultra-Hand einfach raus, achtet also darauf, dass ihr das Holzbrett nicht zu weit rausgucken lasst. Jetzt hat der Brocken die richtige Form für das erwähnte Symbol an der Wand, doch die notwendige Sonne fehlt noch.

Was ihr nämlich tun wollt, ist, den Felsbrocken mit der Winde so zu drehen, dass der Schatten das weiße Symbol schwarz färbt. Daher auch der Name dieser Herausforderung: Aus Weiß mach Schwarz. Damit die Sonne aber an der richtigen Stelle steht, muss es früher Morgen sein. Schlagt daher ein Lagerfeuer auf, indem ihr Holzbündel und Feuerstein auf den Boden legt und mit einem Schwert darauf einschlagt.

Erschafft euch aus Feuerstein und Holzbündel ein nettes Lagerfeuer. © Nintendo Wartet bis 05:00 Uhr am Morgen, um Aus Weiß mach Schwarz lösen zu können. © Nintendo

Ist das Lagerfeuer entfacht, stellt euch direkt davor und wartet bis zum frühen Morgen. Dreht den Quader via Winde nun so lange, bis der Schatten das weiße Symbol komplett abdeckt. Die Sonne steht dafür kurz vor 06:00 Uhr morgens perfekt, zwischen dem Erwachen am Lagerfeuer und dem richtigen Zeitpunkt liegen also nur wenige Momente.

Hat der Schatten des Quaders das weiße Symbol komplett bedeckt, leuchtet das Symbol auf und der Kuraqat-Schrein erscheint. Damit ist die Quest Aus Weiß mach Schwarz abgeschlossen und ihr könnt den Schrein selbst betreten, der einen von Raurus‘ Segen enthält. Was für euch bedeutet, dass ihr kein weiteres Rätsel lösen müsst, um das Segenslicht zu erhalten.

Dreht den Quader mit der Winde solange, bis der Schatten das weiße Symbol komplett überlagert. © Nintendo

Vergesst aber nicht, auf dem Weg zum Ende des Kuraqat-Schreins die optionale Truhe zu öffnen, die die Waffe Großer Zauberstab enthält. Dieser Zauberstab eignet sich perfekt dafür, mit einem Edelstein wie beispielsweise einem Rhodonit, einem Saphir oder einem Topas fusioniert zu werden. Ihr solltet das gute Stück also unbedingt einsammeln, bevor ihr euer Abenteuer fortführt.