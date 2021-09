Ende März diesen Jahres fand die erste Hälfte der 4. Staffel von Attack on Titan ihr Ende, doch der zweite Teil und somit die finalen Episoden des Anime-Hits stehen schon in den Startlöchern. Mittlerweile wurden auch die Arbeiten an den Synchronaufnahmen gestartet, wie Masafumi Mima kürzlich über einen Twitter-Post bestätigte.

Attack on Titan Staffel 4: Eren-Synchronsprecher zurück im Studio

Mima sollte es wissen, schließlich wirkt er bereits seit den Anfangstagen der Anime-Serie als Sound Director an dieser mit. Neben einer kurzen Nachricht teilte er darüber hinaus zwei Schnappschüsse von Synchronsprecher Yuki Kaji bei der Arbeit, der Hauptcharakter Eren Yeager seine Stimme leiht.

In der bereits erwähnten kurzen Mitteilung heißt es, sie seien derzeit damit beschäftigt, eine Szene aufzunehmen. Hierfür würde sich Kaji hinstellen und auch mal hinsetzen, um die Anweisungen von Regisseur Yuuichirou Hayashi zu befolgen. Dies sei, wie es weiter heißt, ein „ständiger Prozess von Versuch und Irrtum“ gewesen. Anschließend heißt es, all das sei wirklich „harte Arbeit“, ehe Mima am Ende die Fans bittet, sich auf die TV-Ausstrahlung zu freuen.

Nachdem die ersten drei Staffeln von „Attack on Titan“ noch bei Wit Studio („Vinland Saga“) entstanden, die dafür Unterstützung vom Mutterunternehmen Production I.G („Ghost in the Shell“) erhielten, ist für die finale Season der Anime-Serie das Studio MAPPA („Jujutsu Kaisen“) verantwortlich. Während Yuuichirou Hayashi („Kakegurui“) bei den finalen Episoden den Posten des Regisseurs bekleidet, steuert Hiroshi Seko („Seraph of the End“) das Drehbuch bei.

『進撃の巨人』のアフレコでの一コマ…。

林監督の演出に応える為

エレン役の梶裕貴さんは

座って演じてみたり

立って演じてみたり

試行錯誤しながらの作業が続く…



誰もが納得し、前に進むって

本当に大変な事だ

頭が下がります…

有難うございます!



放送をお楽しみに♫ pic.twitter.com/eHlAYQYbby — 音響監督 三間雅文 (@Sunma47) September 22, 2021

Hierzulande veröffentlichte KAZÉ Anime die ersten drei Staffeln der „Attack on Titan“-Serie auf Blu-ray und DVD. Der Disk-Release von Season 4.1 startet voraussichtlich am 3. Februar 2022 und soll am 7. April 2022 mit dem zweiten Volume abgeschlossen werden. Staffel 1-3 könnt ihr darüber hinaus bei Anime on Demand im Stream anschauen. Season 4.1 ist indes bei WAKANIM verfügbar. Die finalen Episoden des Anime-Hits starten im Januar 2022 in Japan.