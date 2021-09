© Tite Kubo/Shueisha, TV TOKYO, dentsu, Pierrot / © AV Visionen GmbH / Crunchyroll / ©1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Anime on Demand ist der dienstälteste deutsche Anime-Streaming-Service und startete bereits vor über 14 Jahren seinen Dienst. Im Laufe der Zeit baute die Seite einen stattlichen Katalog auf, der unter anderen hochkarätige Titel wie „Attack on Titan“, „Bleach“ oder auch „My Hero Academia“ umfasst. Nun bestätigten die Kollegen jedoch, dass sich die Seite noch in diesem Jahr verabschieden wird. Doch die Inhalte werden deshalb nicht verschwinden.

Sony: Anime on Demand wird in Crunchyroll integriert

Dies liegt daran, dass das Angebot von Anime on Demand, nachdem die Plattform am 8. Dezember 2021 ihre Tore schließt, in den Katalog von Crunchyroll übergehen wird. Nachdem die VIZ Media Europe Group, zu der auch Anime on Demand gehört, im Dezember von Crunchyroll übernommen worden war, wurde letzteres Unternehmen erst vor einigen Wochen von Sonys Funimation Global Group akquiriert.

Somit wird Sony nun die Angebote von zwei Streaming-Services miteinander vereinen. Viele Anime on Demand-Titel sind bereits bei Crunchyroll verfügbar und in den kommenden Wochen und Monaten sollen weitere Lizenzen folgen. Während dieses Integrationsprozesses wird Anime on Demand weiterhin in vollem Umfang nutzbar sein und darüber hinaus auch weitere neue Titel anbieten können.

Doch was bedeutet das nun für bestehende Abonnenten? Solltet ihr derzeit einen Anime on Demand-Account besitzen, erhaltet ihr von Crunchyroll ein Willkommensangebot sowie Gutschriften für euer Guthaben, sollte sich noch welches auf eurem Nutzerkonto befinden. Weitere Details hierzu findet ihr auf dieser Seite.

Wenn ihr euch den Katalog von Anime on Demand, der zahlreiche Anime-Filme und -Serien umfasst, noch ansehen möchtet, könnt ihr dies noch knapp drei Monate lang tun. Am 8. Dezember 2021 wird der bis dato dienstälteste Anime-Streaming-Anbieter schließlich, wie zuvor bereits erwähnt, komplett seinen Betrieb einstellen.