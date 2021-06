Atomic Heart: Microsoft kündigt außergewöhnlichen Shooter bei der E3 2021 an

Beim Showcase von Xbox und Bethesda im Rahmen der E3 hat Microsoft einen neuen Ego-Shooter namens Atomic Heart angekündigt, der vom russischen Studio Mundfish entwickelt wurde und an die BioShock-Spiele erinnert.

Atomic Heart: futuristische Action in der Sowjetunion

In „Atomic Heart“ begebt ihr euch in eine alternative Realität, die im Jahr 1955 in der Sowjetunion angesiedelt ist. Technologischen Fortschritt wie Hologramme und Roboter gibt es hier aber bereits. Nun müsst ihr aus der First-Person-Perspektive als Special Agent P-3 vom KGB die mysteriösen Vorkommnisse in einer Produktionsanlage untersuchen.

In dem Trailer, der von russischer Techno-Musik begleitet wird, ist für die kurze Zeitspanne sehr viel zu sehen. Von metallenen Monstern über Roboter bis hin zu Telekinese, Mundfish hat sich bei diesem Titel aus einer bunten Palette an Sci-Fi-Elementen bedient. Zusätzlich lassen sich über 30 verschiedene Arten von Waffen herstellen.

Was genau die Spieler*innen erwartet, ist noch abzuwarten, aber auf jeden Fall wird eine gute Portion futuristische Action dabei sein.

„Atomic Heart“ erscheint für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PCs, ein Release-Zeitraum ist allerdings noch nicht bekannt. Das Spiel soll aber ab dem Erscheinungstag direkt im Xbox Game Pass enthalten sein.