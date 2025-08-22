Astro Bot in Metal Gear Solid Delta – Was du im neuen Crossover entdecken kannst

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bietet bereits eine Vielzahl von Crossovers. Während die Xbox Series X|S-Version ein spezielles Modus hat, in dem du gegen Horden von Bombermen antreten kannst, bieten die PS5– und PC-Versionen das Minispiel Snake vs. Monkey, das ursprünglich auf der PS2 erschienen ist. Dieses Spiel bringt die Affen aus Ape Escape ins Spiel und lässt Snake sie betäuben und einfangen. Doch die Delta-Version enthält ein weiteres geheimes PlayStation-Crossover, das Konami bisher geheim gehalten hat.

Astro Bot in Metal Gear Solid Delta

Welche Überraschung hält das Spiel bereit? Astro Bot, der Star des gefeierten Plattformers aus dem Jahr 2024, taucht in jedem Snake vs. Monkey-Level als geheimer Charakter auf. Manchmal ist der kleine Roboter als Affe getarnt, aber gelegentlich erscheint er in seiner ursprünglichen Roboterform. Einige der Affen versammeln sich sogar um den Roboter, obwohl die Platzierung der Primaten ansonsten sehr ähnlich zum Original ist. Wenn du die Affen einfängst, siehst du eine von mehreren lustigen Animationen. Doch das Einfangen von Astro Bot zeigt eine ähnliche Animation wie im Astro Bot-Spiel, wenn du einen der Astro Bots schnappst. Sie verschwinden sogar in einer speziellen weiß-blauen Pappschachtel, während PlayStation-Button-Symbole über den Bildschirm schweben.

Was passiert, wenn man alle Astro Bots einfängt? Wenn du jeden Astro Bot in jedem Level fängst, erwartet dich eine besondere Überraschung. Obwohl man vermuten könnte, dass die Belohnung etwas mit Astro Bot zu tun hat, wie zum Beispiel eine blau-weiße Tarnuniform oder eine Astro Bot-Maske, schaltest du tatsächlich nur einen goldenen Bananenhut frei, den Snake tragen kann. Eine normale Version desselben Hutes wird freigeschaltet, wenn du alle Affen einfängst.

Frühere Crossovers der Franchises

Gab es zuvor ähnliche Kooperationen? Dies ist nicht das erste Mal, dass beide Franchises aufeinandertreffen. Im Jahr 2024 enthielt Astro Bot mehrere Metal Gear-Charaktere. Du konntest Astro Bots retten, die sich als Psycho Mantis, Solid Snake, Gray Fox, Naked Snake und Raiden verkleidet hatten. All diese Figuren repräsentierten verschiedene Teile der Metal Gear-Serie. Wie bei jedem anderen Bot konntest du mit jedem im Hub interagieren und ihre komischen Animationen sehen, die immer als Witze oder kleine Anspielungen gedacht waren.

War das Snake vs. Monkey-Spiel immer verfügbar? Das Snake vs. Monkey-Minispiel war in den ursprünglichen Snake Eater- und Subsistence-Versionen enthalten, jedoch nicht in späteren Versionen. Es war nicht in der PS2-Version der Essential Collection, dem 3DS-Remake, der HD Collection oder der Master Collection Vol. 1. Snake vs. Monkey war ursprünglich auf einer der zusätzlichen Discs von Subsistence, was einige der Auslassungen erklärt, da viele Inhalte dieser zusätzlichen Discs in späteren Veröffentlichungen nicht enthalten waren. Dass es sich um ein Sony-eigenes Franchise handelt, hat wahrscheinlich ebenfalls dazu geführt, dass es auf anderen Plattformen nicht auftauchte.

Zukunft von Astro Bot und Metal Gear Solid

Wie wird sich die Zukunft für Astro Bot gestalten? Mit dem großen Erfolg von Astro Bot plant PlayStation, den kleinen Roboter weiter zu fördern. Der Crossover mit Metal Gear Solid Delta zeigt die Beliebtheit und das Potenzial dieser Figur, weitere spannende Kooperationen in der Zukunft zu schaffen.

Hast du damit gerechnet, Astro Bot in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zu sehen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!