In der Handlung von Assassin’s Creed Valhalla kommt es nur relativ selten vor, dass Eivor mit einem Rätsel länger als ein paar Momente beschäftigt ist, doch wenn man erst einmal auf dem Schlauch steht, kann es recht frustrierend sein, wenn die naheliegende Antwort so weit entfernt scheint. So ist es zum Beispiel während der Questreihe Das Schicksal des Erhabenen, bei der ihr den Tritt einer Katze und die Wurzel eines Berges finden müsst.

Was es mit diesen rätselhaften Objekten auf sich hat und wie ihr diese finden könnt, verraten wir euch in diesem Guide. Außerdem geben wir euch hier die Lösung auf die Frage, wann und wo es zu dieser Schnitzeljagd kommt und worauf ihr in der Mission achten müsst. Bevor es soweit ist, müsst ihr jedoch erst einige Bedingungen erfüllt haben.

Um auf die Suche nach den genannten Objekten geschickt zu werden, müsst ihr erst einmal die Möglichkeit haben, das Reich der Götter, Asgard, zu betreten. Dies ist erst möglich, wenn ihr eure Siedlung auf Stufe 3 gebracht habt und die Seherin aus der alten Heimat nach England gekommen ist. Habt ihr der heiligen Frau eine Hütte gebaut, könnt ihr eine Nebenmission starten, die euch in den Schuhen von Odin wandeln lässt.

„Assassin's Creed Valhalla" schickt euch sogar nach Asgard und schenk Eivor eine Vision, in der sie Odin verkörpert.

Assassin’s Creed Valhalla: So findet ihr den Tritt einer Katze – Guide (Lösung)

Seid ihr in Assassin’s Creed Valhalla in Asgard unterwegs und verfolgt die dortige Questreihe „Das Schicksal des Erhabenen“, werdet ihr früher oder später losgeschickt Materialien zu finden, die der Zwerg Yvaldi benötigt, um das Zauberseil Gleipnir zu erschaffen. Doch zu eurem Unglück handelt es sich dabei nicht um gewöhnliche Gegenstände wie Erz oder Silber, sondern um den Tritt einer Katze und die Wurzel eines Berges.

Um den Tritt einer Katze zu finden, müsst ihr erst einmal die Statue der goldenen Vierbeinerin suchen und genau hier liegt bei einigen Spielern das Problem, denn der Aufenthaltsort der besagten Statue ist nicht unbedingt offensichtlich. Sucht den Platz direkt vor Odins Thron auf, wo euch eine Markierung eine ungefähre Vorstellung davon gibt, wo ihr die Suche beginnen müsst. Schaut nun nach Westen und erklimmt dort die Säule nach oben, oberhalb des Torbogens.

Oben angekommen entdeckt ihr sowohl nördlich als auch südlich zwei Säulen, zwischen denen ein Seil gespannt wurde, und auf eben diesen befindet sich die gesuchte Katze. Ab jetzt müsst ihr nichts weiter tun als euch der Statue zu nähern, die daraufhin verschwindet und etwas weiter entfernt wieder auftaucht. Bleibt an ihr dran, bis die Katze in die Tiefe und direkt in einen Laubhaufen springt und springt ihr hinterher.

Mehr gibt es nicht zu tun, seid ihr der Katze in den Haufen hinterher gesprungen, habt ihr den Tritt einer Katze gefangen und könnt euch daran machen, die Wurzel eines Berges in „Assassin’s Creed Valhalla“ zu finden.

„Assassin's Creed Valhalla" verlangt an dieser Stelle ein paar Parcours-Skills.

Assassin’s Creed Valhalla: So findet ihr die Wurzel eines Berges

Um den zweiten Teil des Rätsels zu lösen, müsst ihr weit in den Süden von Asgard reisen, zu dem Berg bei der Urgard-Kluft, Beinahruga. Solltet ihr die Gegend bereits erforscht haben, könnt ihr euch einfach dorthin teleportieren. Falls nicht, erklimmt die Felswand zu dem Aussichtspunkt und springt von der Spitze aus in nördliche Richtung in den Heuhaufen. Nun sollte Eivor direkt neben einem kleinen, merkwürdigen Stein stehen.

Nehmt das mit Runen verzierte Gebilde auf und stellt es im Stroh ab, das überall auf dem Boden herumliegt. Brennt nun alles mit eurer Fackel oder einer anderen Feuerquelle eurer Wahl nieder und wartet kurz.

© Ubisoft

Schnappt euch die Saat, die nun bereit ist gepflanzt zu werden, und werft diese nördlich über die Klippe, direkt in den kleinen Teich viele Meter unter euch. Springt hinterher und interagiert mit der schnell wachsenden Saat am Ufer. Schon habt ihr die Quest erfüllt.