Assassin’s Creed Valhalla: Darum geht es im Zorn der Druiden-DLC

Assassin’s Creed Valhalla wird Ende April mit seiner ersten Story-Erweiterung ausgestattet: Zorn der Druiden. Nun erfahren wir etwas mehr darüber, welche Geschichte in dem DLC erzählt wird und auf welches Abenteuer sich Eivor diesmal einlassen muss.

Wann erscheint der erste Valhalla-DLC? Der Release für die Story-Erweiterung erfolgt am 29. April 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Google Stadia.. Die Erweiterung kann entweder separat gekauft oder als Teil des Season Pass heruntergeladen werden, der bereits alle Story-DLC und Zusatzinhalte enthält.

Darum geht’s in Assassin’s Creed Valhalla: Zorn der Druiden

Wie bereits bekannt ist, dürfen wir in der ersten AC Valhalla-Erweiterung Englaland verlassen und Irland auf einer neuen Karte erkunden, ähnlich wie bei den Story-DLCs von Assassin’s Creed Odyssey. In Zorn der Druiden (Original: Wrath of the Druids) wird Eivor dabei einen alten druidischen Kult samt gälischer Mythen untersuchen.

Gegenüber The Gamer hat Ubisoft-Erzählregisseur Hugo Sahuquet nun noch einige weitere Infos zum Inhalt des kommenden DLCs preisgegeben. So werden wir wohl nicht nur ausführlich in die nordische Gaels-Kultur eintauchen können, sondern auch Dublin erkunden, das sich etwa 40 Jahre nach der ersten Ansiedlung der Wikinger zu einer pulsierenden Stadt entwickelt hat.

Hier begegnet Eivor auch dem König von Dublin: Barid mac Imair, der die Verschmelzung aus nordischer und irischer Kultur verkörpern soll und AC-typisch auf einer echten historischen Persönlichkeit basiert. Die Story der Erweiterung soll anschließend damit beginnen, dass Irlands Hochkönig Flann Sinna Wikinger-Söldner engagiert, um sich seinen Kriegszug anzuschließen.

So fällt der Post-Launch-Plan von AC Valhalla aus. © Ubisoft

Zweiter AC: Valhalla-DLC erscheint im Sommer

Die Belagerung von Paris lautet der Name der 2. Story-Erweiterung und soll im Sommer 2021 erscheinen. Eivor verschlägt es hierbei in das befestigte Paris, um ein neues Bündnis an Land zu ziehen. Im selben Zeitraum soll ebenso die beliebte Discovery Tour für „Assassin’s Creed Valhalla“ veröffentlicht werden.