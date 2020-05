Mit Assassin’s Creed Valhalla möchte Ubisoft offenbar so einiges anders machen. Darunter fällt scheinbar auch die Art und Weise wie die Geschichte in dem neuen Ableger erzählt wird.

Wie Autor Darby McDevitt verrät, soll das neue Spiel zwar in großem Maße auf den Vorgängern Odyssey und Origins aufbauen, die Struktur der Story dafür jedoch völlig neu und noch in keinem anderen Videospiel angewandt worden sein. Somit soll der 12. Teil der ikonischen Reihe alle anderen erschienenen Games geschickt miteinander verbinden.

Assassin’s Creed Valhalla: Wahrzeichen wie Stonehenge können besucht werden

Assassin’s Creed Valhalla als Höhepunkt der Reihe

McDevitt erklärte in einem Interview mit Gamespot etwas genauer, welche Art von Geschichte uns in „Assassin’s Creed Valhalla“ erwartet. Fans der Reihe könnten hierbei durchaus überrascht werden, denn die Erzählstruktur der Story soll sich stark von anderen bisher erschienen Games unterscheiden und gleichzeitig alle „Assassin’s Creed“-Teile miteinander verbinden können. McDevitt formuliert es so:

„Wir haben versucht, die Welt und die Erzählung so zu gestalten, dass alles miteinander verbunden ist. Leute, die den ganzen Weg durch [Valhalla] gehen, und das Spiel zu 100% vervollständigen, werden einige Wochen brauchen, um die Menge an Details zu genießen, die wir in dieses Spiel gesteckt haben. Es ist also nicht nur die Fortsetzung der Odyssey-Geschichte, es ist auch ein wirklich guter Höhepunkt für das, was bisher gekommen ist.“

© Ubisoft

Selbst als Hardcore-Fan der Serie kann es deshalb wohl bis zu einem Jahr dauern, bis man wirklich alle vorhandenen Details in „Assassin’s Creed Valhalla“ entdeckt hat. Trotz seines Wortlauts soll man übrigens nicht denken, dass Valhalla das letzte Game der Reihe ist, er möchte lediglich zum Ausdruck bringen, dass der Wikinger-Titel eine gute Zusammenfassung der bisherigen Ableger bildet.

Die innovative Erzählweise in Valhalla

Um diese spezielle Wirkung zu erzielen und sowohl Fans als auch Neueinsteiger der Assassinen-Reihe zu befriedigen, wird die Erzählstruktur laut dem Black Flag-Autor völlig neuartig sein – und losgelöst von der Technologie, auf der „Assassin’s Creed Valhalla“ basiert. Und das obwohl der Titel auf den Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PS5 laufen wird:

„[Die Erzählstruktur] ist anders – sie stützte sich überhaupt nicht auf die Technologie der nächsten Generation, sondern auf die Strukturierung von Story-Erlebnissen, auf eine Weise, die ich in keinem Spiel gesehen habe, soweit ich mir erinnern kann. Dies wird definitiv eine einzigartige Story-Struktur für Assassin’s Creed-Fans sein. Aber ich würde sogar sagen, dass es für jedes Spiel ziemlich einzigartig ist.“

Diese völlig neue Erzählweise erklärt möglicherweise auch den Umgang mit der Geschlechterwahl. Hier sollen nämlich sowohl die weibliche als auch die männliche Form von Eivor völlig gleichwertig in der Story verankert und weder auf den einen noch den anderen speziell zugeschnitten sein:

Assassin’s Creed Valhalla: Eivors Geschlecht soll absolut gleichwertig sein

Wie genau diese einzigartige Art der Erzählung letztlich ausfällt, erfahren wir spätestens mit Release im Winter 2020 für Xbox Series X, PlayStation 5, PS4, Xbox One, PC und Google Stadia. Was Darby McDevitt mit Valhalla bei den Spielern auslösen möchte, steht für ihn allerdings fest: