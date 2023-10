Ein heiliger Schatz lösen – Schatzkarte in Assassin’s Creed Mirage

In Assassin’s Creed Mirage gibt es neben der Hauptgeschichte überaus zahlreiche Nebentätigkeiten, denen ihr nachgehen könnt. Aber ist das wirklich eine gute Idee? Lohnt sich der Aufwand?

Einige Aufgaben lohnen sich und andere nicht so wirklich. Wenn ihr euch zu den Collectible-Sammlern zählt, wollt ihr aber natürlich alle Sammelgegenstände finden und da kommt PlayCentral.de ins Spiel.

Rätsel in Assassin’s Creed Mirage

Wenn ihr jedoch gerne knobelt, solltet ihr euch unbedingt die Rätsel in „Assassin’s Creed: Mirage“ ansehen. Hier findet ihr eine Übersicht aller Rätsel im Spiel.

Doch heute soll es um einen ganz spezifischen Schatz gehen. Hier erfahrt ihr die Lösung des Rätsels: Ein heiliger Schatz. Schafft ihr das pfiffige Rätsel nicht alleine? Dann seid ihr hier goldrichtig!

Wo finde ich das Rätsel: Ein heiliger Schatz?

Bevor wir das Rätsel lösen können, müssen wir es allerdings erst einmal finden. Die Zeichnung liegt in Harbiya. Und zwar im Erdgeschoss eines Hauses, im Westen des Prinzentors. Schaut einfach auf unsere Karte. Das ist das gesuchte Haus!

Ihr könnt einfach im Erdgeschoss in die Hütte laufen. Im Haus selbst müsst ihr einen Blick auf die nachfolgende Wand werfen. Nähert euch dem Objekt und ihr findet die Schatzkarte!

Wie ist die Lösung des Rätsels?

Die Zeichnung ist recht verwirrend. Irgendwas mit Wasser und irgendwas mit Bäumen. Aber am Ende ist das Rätsel durchaus machbar, wenn man die Örtlichkeit schon einmal gesehen hat. Wenn ihr allerdings noch gar keine Ahnung habt, dann macht das natürlich nichts.

Lösung: Lauft in den Nordosten der Map. Die Suche führt uns ebenfalls nach Harbiya, und zwar in das Nestorianische Kloster.

Allerdings müssen wir nicht direkt in das Kloster, sondern an die nordöstliche Kante. Hier müsst ihr nun nach einem großen Baum Ausschau halten! Direkt am Baum liegt ein kleiner Sandhaufen, der unseren Schatz bereithält!

Ein heiliger Schatz: Welche Belohnung gibt es?

Aber ist die Suche den Aufwand wert? Ob euch das eure Zeit wert ist, müsst ihr selbst entscheiden. Aber wenn ihr Basim neuartig einfärben möchtet, ist das jetzt mit der Monturenfarbe Hellbrauner Abbasiden-Ritter möglich.

Am Ende ist der Schatz wohl doch nicht so heilig? Oder was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare!

