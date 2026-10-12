Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Gestrichene Szene entdeckt

Anfang Juli erschien mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced eine vollständig überabeitete Version des 2013 veröffentlichten Assassin’s Creed IV: Black Flag. Das Remake gilt als der beste Teil der Reihe seit langem, wenngleich das DLC „Freedom Cry“ außen vor gelassen wurde.

Möglicherweise hatte oder hat Ubisoft jedoch Pläne für eine neue Story-Erweiterung. Zumindest will ein YouTube-Nutzer im Quellcode von „Black Flag Resynced“ eine fast fertige, aber gestrichene Szene entdeckt haben, die selbst eingefleischte Assassin’s Creed-Fans bislang nicht kennen.

Unveröffentlichte Bilder von Edward Kenway

Sliderv2 (so der Name des Users) veröffentlichte das kurze Video, in dem sich Edward Kenways mit Miko in einer Londoner Taverne des Jahres 1727 trifft – also nach der Hauptgeschichte. Miko ist übrigens jener Assassine, der im Prolog von Assassin’s Creed 3 von Edwards Sohn, Haytham Kenway, im Theater getötet wird.

Nach kurzer Zeit stößt Kapitän Kenways einstiger Quartiermeister Adéwalé hinzu. Die Unterhaltung dreht sich vor allem um die Auswirkungen des Todes von König George I. – auf England, seine Kolonien und natürlich den andauernden Kampf der Assissinen gegen den Templer-Orden. Edward ist inzwischen mit Tessa und seinen Kindern in London sesshaft geworden und begleitet einen hohen Rang innerhalb der Bruderschaft.

Auffällig: Zwar ist die Unterhaltung zu hören (und im Untertitel zu sehen), jedoch bleibt die komplette Mimik der Figuren starr. Also wurde die Arbeit an jener Szene nicht zu Ende geführt. Nun stellt sich also die Frage: Warum?

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Sollte das der ursprüngliche Abschluss des Remakes werden? Deutet es vielleicht auf ein künftiges DLC hin? Wurde es entfernt, um genau solche Spekulationen zu vermeiden?

Geschichtliche Lücke

Fest steht: Es könnte die große Lücke in Edwards Geschichte innerhalb der Spielreihe schließen. Vorrangig bringt der Roman zur Reihe, Assassin’s Creed: Forsaken, dahingehend etwas Licht ins Dunkel.

Das Buch erzählt immerhin die Geschichte von Haytham Kenway. Nachdem sein Vater Edward abgeschlachtet und seine Schwester wurde, begibt der junge Haytham auf einen tödlichen Rachfeldzug, wobei er in den jahrhundertealten Krieg zwischen Templern und Assassinen gerät.

Ansonsten erfahren wir nur bei seinen Auftritten in Assassin’s Creed 3 und Assassin’s Creed Rogue Fetzen aus Haythams Vergangenheit und somit auch über seinen Vater Edward.

Wie würdet ihr ein weiteres Assassin’s Creed-DLC mit Edward Kenway in der Hauptrolle finden? Und was glaubt ihr, hat es mit der gestrichenen Szene auf sich? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.

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