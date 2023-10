Das Rätsel Gerechte Belohnung in AC Mirage lösen und Schatz finden

Viele Rätsel in Assassin´s Creed Mirage sind leicht zu lösen, wird der Fundort doch meist schon im Rätsel selbst erwähnt. Nicht so in Gerechte Belohnung, wo ihr nur eine simple Zeichnung zu sehen bekommt.

Welchen Ort diese Zeichnung darstellt und wie ihr euch den Schatz holen könnt, verraten wir euch in diesem Guide, inklusive der Belohnung, die ihr zu erwarten habt, sobald ihr fündig geworden seid.

Assassin´s Creed Mirage: Wo ihr das Rätsel Gerechte Belohnung findet

Oft liegen die Rätsel in Assassin´s Creed Mirage einfach so in der Gegend herum und können von Basim ohne große Anstrengung aufgesammelt werden. Nicht so das Rätsel Gerechte Belohnung.

Um es zu finden, müsst ihr nämlich ein Sperrgebiet betreten. Sucht dafür das Tor Bab al-Barsa auf, das die Runde Stadt mit dem Außenbezirk al-Karkh verbindet. Aktiviert dann eure Adlersicht.

In diesem Modus könnt ihr nicht nur bereits das gesuchte Schriftstück oberhalb des Tores ausmachen, ihr seht auch etwaige Wachen, die in diesem Gebiet auf Patrouille sind und Basim gefährlich werden könnten.

Vermeidet eine Konfrontation mit den Soldaten des Kalifen und klettert das Tor empor, wo ihr euch einigermaßen gefahrlos umsehen könnt. Schnappt euch nun das Rätsel von dem kleinen Beistelltisch.

Im Gegensatz zu den meisten Rätseln in AC Mirage enthält diese Schriftrolle keine detaillierten Anweisungen, sondern lediglich eine Zeichnung. Darauf ist ein großes Gebäude zu sehen.

Markant sind vor allen Dingen die zwei großen Kuppeln auf dem Dach. Links dieses Gebäudes ist ein Turm mit einer Art Feuerschale zu sehen und im Hof scheinen zwei Krieger zu trainieren.

Das X, welches naturgemäß den Fundort des Schatzes angibt, befindet sich an einer Art Pfahl, der etwas wie einen Unterstand zu tragen scheint. Aber wo soll sich solch ein Hof mit Unterstand befinden?

Ein großes Gebäude mit zwei Kuppeln und einem großen Hof. Wo soll das nur sein? © Ubisoft

Gerechte Belohnung: Wo ihr den Schatz finden könnt

Vielleicht seid ihr ja bereits selbst drauf gekommen, schließlich gibt es nicht viele Gebäude in Bagdad, auf welche die Darstellung passt. Tatsächlich gibt es nur ein Gebäude mit zwei Kuppeln und großem Hof.

Gemeint ist der Stützpunkt der Shurta im Osten der Runden Stadt. Das Gebäude muss im Verlauf der Hauptmission erkundet werden, den Schatz könnt ihr euch aber jederzeit holen.

Sucht den Hof im Süden des Polizeigebäudes auf und betretet diesen ganz frech über das entsprechende Tor. Wachen gibt es hier keine, ihr könnt euch also recht frei bewegen und umsehen.

Dennoch ist es möglich, dass patrouillierende Wachen an der Straße vorbeikommen und Basim herumschnüffeln sehen, stellt also vorher sicher, dass ihr bei eurer Schatzsuche nicht überrascht werdet.

Aktiviert dafür eure Adlersicht und schaut die Straße einmal auf und einmal ab. Ist die Luft rein, könnt ihr direkt neben der äußeren Mauer die Waren beim Unterstand begutachten.

Neben einem Bündel Übungsschwerter und einem Bündel Übungsspeere könnt ihr das verräterische Glitzern des Schatzes ausmachen. Interagiert damit und die Belohnung gehört euch.

Es handelt sich um eine Monturenfarbe für das Outfit Schwarzer Abbasiden-Ritter, mit welchem ihr etwas düsterer und bedrohlicher aussehen könnt. Aber jetzt erst einmal raus aus dem Sperrgebiet.

Der Schatz aus dem Rätsel Gerechte Belohnung befindet sich im Stützpunkt der Shurta. © Ubisoft

Falls ihr weitere Guides zu Ubisofts Assassinen-Abenteuer benötigt, schaut gerne in unsere Komplettlösung zu Assassin’s Creed Mirage hinein, in der wir euch zahlreiche Lösungen für den Titel bereitstellen. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im Bagdad des 9. Jahrhunderts