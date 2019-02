The Division 2 - Alles Infos und Videos zum MMO-Shooter

© Ubisoft

The Division 2 ist das wohl heißeste Spiel im März 2019. Wir liefern euch alle Infos und Videos zum postapokalyptischen MMO-Shooter von Ubisoft und machen euch fit für den Start am 15. März.

Was ist The Division 2?

The Division 2 ist (Trommelwirbel) der Nachfolger von Tom Clancy’s The Division, der vor ziemlich genau drei Jahren erschien. Aus spielerischer Sicht erwartet uns ein in einem postapokalyptischen Szenario angesiedelter Third-Person-Shooter mit MMO-Rollenspielelementen. The Division 2 kann sowohl alleine, als auch kooperativ in Squads mit vier Spielern gespielt werden. Außerdem wird es Raids für acht Teilnehmer und einen kompetitiven PvP-Modus geben.

Die Entwicklung soll bereits kurz nach der Veröffentlichung des Vorgängers begonnen haben, dabei soll The Division 2 aus den Fehlern des ersten Teils gelernt haben.

Wann erscheint The Division 2?

The Division 2 erscheint am 15. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Version erscheint allerdings nicht auf Steam, sondern im Epic Games Store.

Zum Start wird es viele verschiedene Versionen geben. Die Standard-Fassung hört auf den Namen Limited Edition und bietet neben dem Hauptspiel lediglich das Ersthelfer-Paket mit seltenen Waffenskins und Feuerwehrmann-Outfit.

Mit knapp 100 Euro schlägt die Gold-Edition zu Buche, die neben dem Year 1 Pass inklusive Vorab-Zugang zu allen Erweiterungen des ersten Jahres und einigen Ingame-Boni auch einen dreitägigen Frühstart ermöglicht. Käufer der Gold-Edition können also bereits am 12. März loslegen.

Käufer der knapp 120 Euro teuren Dark Zone Edition für PlayStation 4 und Xbox One dürfen ebenfalls früher starten und kommen zudem in den Genuss einer hochwertigen Sammelfigur, einer Karte von Washington D.C, eines Buches mit Lithografien und des Soundtracks.

Wenn Geld keine Rolle spielt, dann können wir uns auch die knapp 250 Euro teure Phoenix Shield Collector’s Edition sichern, die exklusiv im Ubi-Store angeboten wird. Allerdings kommt sie mit einer 30 cm großen, beweglichen und individualisierbaren Figur des Protagonisten Brian Johnson daher.

Was ist neu bei The Division 2?

The Division 2 spielt sieben Monate nach dem ersten Teil. Diesmal sind wir nicht mehr in New York unterwegs, sondern kämpfen in der US-Hauptstadt Washington D.C. ums Überleben. Der Schnee ist getaut: wir sind im Hochsommer unterwegs, der seine ganz eigenen Gefahren mit sich bringt.

Neben einem frischen Setting wagt auch die Story einen Neustart: Wir spielen einen SHD-Agenten, der direkt vor den Geschehnissen des Spiels aktiviert wurde, um es mit dem Bürgerkrieg in der US-Metropole Einhalt zu gebieten und die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Mit den True Sons, Hyenas und den Outcasts bekommen wir es mit drei gefährlichen Fraktionen zu tun.

Neben minimalen Anpassungen am eigentlichen Gameplay setzt The Division 2 verstärkt auf motivierende Endgame-Inhalte, die uns auch nach Abschluss der Hauptstory bei Laune halten sollen. Darunter die bereits angesprochenen Raids, sowie brandneue Herausforderungen und Fortschritts-Systeme.

Auch die Dark Zones feiern ein Comeback. Zum Start des Spiels wird es sogar drei dieser Zonen geben, in denen wir gegen KI-gesteuerten Gegner und menschlichen Spielern kämpfen.