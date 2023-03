Armdrücken gegen HoneyPuu: LetsHugo fordert Revanche nach unfairer Runde

Streamer batteln sich immer wieder in verschiedenen Disziplinen. Sei es in Games, im Boxring oder in anderen Challenges. Dabei geht es mal mehr mal weniger ernst zu. Zu Letzterem gehört das Armdrückduell zwischen Honeypuu und LetsHugo. Die beiden haben bei Trymacs No Food Challenge ausgetragen, wer die dünneren Arme hat. Hugo muss nach der ersten Runde direkt nach Ausreden suchen.

LetsHugo gegen HoneyPuu: „Ich hab schlechtere Posi“

Was der Twitchchat sagt, ist Gesetz und somit war klar, dass das Battle im Armdrücken ausgetragen wird, nachdem HoneyPuu die Nachricht im Chat vorgelesen hatte.

Normalerweise würden sich Hugo und Isa dabei gegenüber sitzen, mit einer festen Oberfläche in der Mitte. Auf die Schnelle wurde jedoch der vor ihnen stehende Schreibtisch zur Arena erklärt.

Hugo bemerkt direkt, dass er in einer schlechteren Ausgangsposition ist. Als er die erste Runde dann tatsächlich verliert, machen sich viele im Chat über ihn lustig. „Das ist wegen der Posi, das ist wegen der Posi“, reklamiert der Streamer schnell und fordert eine faire Revanche.

Die soll er mit Hilfe eines kleinen Tisches auch bekommen. In der zweiten Runde wird schnell klar, dass die Position tatsächlich einen Unterschied macht. Scheinbar mit Leichtigkeit besiegt Hugo Isa, die von Beginn an mit der Kraft ihres Gegenübers zu kämpfen hat.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Armdrücken Battle: Viele zeigen Verständnis für Hugos Situation

Natürlich hatte das alles nur einen spaßigen Hintergrund. Die beiden haben sich schon vorher gegenseitig geneckt und Witze übereinander gerissen. Trotzdem zeigten sowohl Isa als auch der Chat ernsthaftes Verständnis für die Situation in der ersten Runde.

Die Position und die Technik sind beim Armdrücken tatsächlich sehr wichtig. Es kommt nicht allein auf die Kraft an. Außerdem hatte Hugo zuvor fünf Tage nichts gegessen, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass er weniger Kraft zur Verfügung hat als sonst. Trymacs No Food Challenge lässt die Streamer eben an ihre Grenzen stoßen.

Das ist das Gaming-Setup von Trymacs: