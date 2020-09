Apple iPad 8 vorbestellen: Alle Infos in unserem Preorder-Guide

Apple hat am 15. September 2020 im Rahmen einer Keynote unter anderem das neue iPad der 8. Generation vorgestellt, das mit dem A12 Bionic Chip mit Neural Engine ausgestattet ist und Nutzern ein noch leistungsstärkeres Erlebnis bieten soll.

Das iPad 8 in der Übersicht

Die Neural Engine wird zum ersten Mal auf dem Einstiegsmodell des iPad eingesetzt. Das Update ist ab 369,40 Euro erhältlich und packt zudem noch mehr Features in das beliebteste und günstigste iPad mit einem 10,2 Zoll Retina Display, fortschrittlicher Kamera und einer Batterielaufzeit für den ganzen Tag.

A12 Bionic Chip mit Neural Engine

10,2 Zoll Retina Displa

40 Prozent schnellere CPU-Leistung

doppelte Grafikleistung

verbesserte Bildbearbeitung

leistungsfähigere Siri

ultraschnellem WLAN

Gigabit-fähige LTE Technologie

Batterielaufzeit für den ganzen Tag

Touch ID

iPad 8 jetzt vorbestellen

Das iPad könnt ihr ab sofort auf apple.com und in der Apple Store App in mehr als 25 Ländern und Regionen, einschließlich der USA, bestellen. Das iPad wird ab Freitag, den 18. September zu einem Einstiegspreis von 369,40 Euro für das Wi-Fi-Modell und ab 505,90 Euro für das Wi-Fi + Cellular-Modell erhältlich sein und ist in den Farben Silber, Space Grau und Gold in Konfigurationen mit 32 GB und 128 GB verfügbar.

Weiteres Zubehör für das Apple iPad 8: