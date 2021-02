Animal Crossing ist nur noch wenige Tage ein Schneeparadies – letzte Chance für Schneerezepte

Animal Crossing: New Horizons läutet bald wieder eine neue Jahreszeit ein: den Frühling. „Zum Glück“, sagen die einen, „Verdammt“, sagen die anderen. Denn mit der Schneeschmelze auf der Insel verschwindet auch die Möglichkeit Schneeflocken zu sammeln und Schneemils zu bauen.

Wie viel Zeit euch noch bleibt, um das winterliche Treiben auf eurer Insel zu nutzen und wie es überhaupt mit den kommenden Jahreszeitenwechseln aussieht, verraten wir euch hier.

Winterende in New Horizons: Bald liegt kein Schnee mehr

Das Schneeende betrifft natürlich nur die Nördliche Hemisphäre, also die, die wahrscheinlich die meisten Spieler hierzulande gewählt haben, da sie unseren Jahreszeiten entspricht. Für diejenigen wird es deshalb am 1. März vorbei sein mit der weißen Pracht in „Animal Crossing: New Horizons“.

Mit diesem Anblick ist es bald vorbei – und auch mit der Möglichkeit die passenden Schneerezepte herzustellen. © Nintendo/ PlayCentral

Ihr habt also nur noch wenige Tage Zeit, Schneeflocken zu sammeln und Schneemils für Riesenschneeflocken zu bauen, um noch alle winterlichen Bastelanleitungen in die Tat umsetzen zu können. Für ein besseres Gelingen, findet ihr alle Rezepte, Anleitungen und Infos dazu hier:

Schneeflocken-Saison in Animal Crossing: Schnemil bauen und Schneeflocken fangen – Alle Rezepte

Jahreszeiten in Animal Crossing: New Horizons

Je nachdem für welche Hemisphäre ihr euch zum Spielbeginn von „Animal Crossing: New Horizons“ entschieden habt, unterscheidet sich die Jahreszeiten-Abfolge und damit auch die Optik und die Tierwelt der Insel. Das haben wir bereits in einem anderen Beitrag ausführlicher erklärt:

Animal Crossing New Horizons: Das sind die Unterschiede auf der Nord- und Südhalbkugel

Nordhalbkugel

Frühling: März, April, Mai

März, April, Mai Sommer: Juni, Juli, August

Juni, Juli, August Herbst: September, Oktober, November

September, Oktober, November Winter: Dezember, Januar, Februar

Südhalbkugel

Frühling: September, Oktober, November

September, Oktober, November Sommer: Dezember, Januar, Februar

Dezember, Januar, Februar Herbst: März, April, Mai

März, April, Mai Winter: Juni, Juli, August

Kann ich die Hemisphäre noch einmal ändern? Nein. Habt ihr euch zu Spielbeginn für eine Kugelhälfte entschieden, bleibt es bei dieser Wahl. Ihr müsstet einen komplett neues Game beginnen, um in den Genuss der anderen Hemisphäre zu kommen.

Andere Fische, Tiere, Insekten und Meerestiere, aber auch ein ganz anderes Erscheinungsbild – all das beeinflussen die Jahreszeiten in ACNH. © Nintendo

Doch auch auf dem März kann sich bereits gefreut werden, denn nicht nur erblüht die Insel dann wieder im frühlingsfrischen Gewand, sondern ein großes Mario-Update wird ACNH bereichern. Alle Infos dazu findet ihr hier.