Animal Crossing ohne den nervigen Seebarsch? Ein Fan macht es möglich

Vielleicht nehmen sich die Entwickler an einigen Mods noch ein Beispiel und reichen uns mit künftigen Patches noch ein paar der lang ersehnten Verbesserungen für „Animal Crossing: New Horizons“ nach. Möglicherweise erhalten wir dann auch endlich eine verdiente Belohnung für unsere Bemühungen alle Meerestiere oder Fossilien zu sammeln.

Seid ihr jedoch in der Lage Mods zu nutzen, gibt es so unfassbar viele Möglichkeiten zu entdecken. Darunter ist eine , die euch die Fische im Wasser farblich markiert, um direkt vorab abschätzen zu können, welcher Fang sich überhaupt lohnt.

Eine kleine Diabolikerin scheint in der Entwicklerin allerdings auch zu stecken, denn sie bietet zudem eine Variante an, bei der nur Seebarsche spawnen. Immerhin haben sich bereits 11 Spieler dazu entschlossen diesen Hardcore-Modus herunterzuladen. Warum weiß keiner.

Ein Fan namens SmuggestGirl hat sich deshalb an die Erstellung einer Mod gemacht, die gänzlich verhindert, dass uns überhaupt ein Seebarsch ins Netz gehen kann. Es gibt allerdings einen Haken … und wir meinen nicht den an eurer Angel.

Spieler von Animal Crossing: New Horizons können ihn vermutlich nicht mehr sehen: Den Seebarsch. Dieser Fisch geht den Spielern ein wenig zu oft ins Netz, denn seine ganzjährige und ganztägige Verfügbarkeit treibt die Wahrscheinlichkeit eines Fangs verdammt stark in die Höhe.

