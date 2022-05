Animal Crossings Mai-Feierei startet: Das ist die perfekte Lösung für das Labyrinth 2022

Wieder einmal ist ein Jahr vorbei und in Animal Crossing: New Horizons steht das nächste große Event an. Bei der Mai-Feierei müsst ihr ein Labyrinth lösen und erhaltet dafür mehrere Belohnungen. Wir zeigen euch die perfekte Lösung für das diesjährige Rätsel.

So startet ihr die Mai-Feierei in Animal Crossing: New Horizons

Wie lange dauert das Event? Sobald ihr das Spiel vom 1. bis zum 7. Mai startet, bekommt ihr von Tom Nook einen Anruf. In diesem weist er euch darauf hin, dass ihr an der Mai-Feierei teilnehmen dürft. Geht dafür zum Flughafen und redet mit Bodo dem Dodo.

Macht ihr das, dann spricht er erneut von einem Mai-Feierei-Event und einer besonderen Insel, die ihr einmalig mit einem Ticket, das er bereithält, besuchen könnt. Wählt dafür Ich möchte fliegen aus und dann Auf zur Mai-Feierei!. Beachtet, dass ihr das Ticket nur einmal nutzen könnt und es danach ungültig ist . Beendet also das Spiel erst, wenn ihr wieder zurück auf eurer Insel seid und alles gesammelt habt.

Bei Bodo könnt ihr eure Maifeierei-Tour starten. © PlayCentral

Zudem müsst ihr euer Inventar komplett zurücklassen. Denn auf der Mai-Feierei dürft ihr keine eigenen Gegenstände mitnehmen. Alles was ihr dort findet an Belohnungen werden am darauffolgenden Tag im Briefkasten zu finden. Eure alten Gegenstände bekommt ihr nach dem Ausflug auf die Insel direkt wieder zurück.

Mai-Feierei 2022: Das ist die perfekte Lösung für alle 9 Sterni-Coupons

Seid ihr auf der Insel angekommen, dann seht ihr, dass ihr jetzt euer Köpfchen einschalten müsst. Denn es steht ein Labyrinth vor euch, das ihr perfekt lösen müsst, um nicht nur ans Ziel zum Kater Olli zu kommen, sondern auch an alle 9 Sterni-Coupons. Diese könnt ihr auf eurer Insel in Nooks Laden gegen je 3000 Sternis eintauschen. Insgesamt bringt euch das Event also 27.000 Sternis und ein besonderes Item von Olli – in diesem Jahr gibt es wieder einen Koffer.

Wenn ihr irgendwie Probleme haben solltet, dann ist hier unsere Lösung für den perfekten Weg durchs Labyrinth:

Startet am Eingang des Labyrinths und rüstet die direkt die Schaufel aus, die dort liegt. Esst die Frucht, die vor euch liegt und entwurzelt den Baum. Folgt solange den Weg, wie ihr nur könnt, bis ihr vor eine Wahl aus drei Löchern kommt. Springt zunächst über das linke und rechte Loch und sammelt alle Ressourcen ein. Nehmt dann den mittleren Weg und sammelt die Morschaxt auf. Mit dieser könnt ihr nur einen Baum fällen – wählt weise. Entscheidet euch deshalb für den Baum ganz oben links im Labyrinth. Hinter diesem befindet sich ein Ast sowie zwei Früchte, die ihr sofort essen könnt. Geht dann von dort aus so weiter den Weg rechts und nehmt alle Holz-Ressourcen auf. Am Ende kommt ihr vor einen Felsen, den ihr mit eurer Schaufel zerstören könnt. Sammelt die Bastelanleitungen für die Morschaxt und Axt auf. Wenn ihr diese Rezepte noch nicht kennt, dann erlernt sie zunächst. Ansonsten entwurzelt den Baum vor euch, der den Weg zur Werkbank versperrt. Statt diese aber zu nutzen, solltet ihr wieder soweit zurück laufen bis ihr wieder vor den drei Löchern steht. Wählt dieses mal das Loch links aus hinter dem sich eine Frucht verbirgt. Esst diese und zerstört den Felsen, um dahinter das Eisenerz zu erhalten. Geht den gesamten Weg wieder zur Werkbank zurück und erstellt erst die Morschaxt, dann die Axt. Hackt jetzt alle Bäume, die noch im Labyrinth sich befinden mit der normalen Axt, nehmt jede Frucht auf und esst diese. Geht zum Ende des Labyrinths und sprecht schon einmal vorsichtshalber mit Olli. Dreht euch danach um und entfernt die Büsche links mit eurer Schaufel, um vier Sterni-Coupons zu erhalten. Bewegt euch dann gegen den Uhrzeigersinn um die Insel herum, bis ihr an den linken unteren Zipfel des Labyrinths kommt. Zerstört dort die Felsen mit den restlichen Früchten und sammelt die letzten fünf Sterni-Coupons ein. Geht wieder zu Udo dem Dodo zurück und fliegt auf eure Insel. Ihr habt das Mai-Feierei-Event perfekt beendet!

Ihr kennt das Labyrinth schon? Das könnte daran liegen, dass sich das Mai-Feierei-Event alle zwei Jahre wiederholt. Deshalb handelt es sich dieses Jahr um das gleiche Labyrinth mit der gleichen Belohnung wie schon aus 2020. Wenn ihr es aber damals verpasst habt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um es nachzuholen. Falls ihr noch einmal wissen wollt, wie das Event 2021 ablief, dann könnt ihr euch die beste Lösung hier anschauen:

Animal Crossing: Beste Lösung für das Labyrinth zur Mai-Feierei 2021 – Guide

Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Keine Sorge, Fehler können jedem passieren. Solange ihr 100 Nook-Meilen dabei habt, könnt ihr den Rettungsservice von Resetti und den anderen Maulwürfen rufen. Diese kommen dann und setzen das gesamte Labyrinth zurück. Wenn ihr also einen Fehler macht, könnt ihr so es erneut probieren. Das Labyrinth könnt ihr somit solange wiederholen bis ihr entweder die Insel per Flugzeug verlasst oder das Spiel beendet.

Habt ihr mit Olli am Ende gesprochen und alle Sterni-Coupons eingesammelt, dann könnt ihr zum Dodo Udo zurückkehren. Dieser bringt euch dann sicher wieder nach Hause mitsamt eurem ursprünglichen Inventar.

Noch mehr im Mai: Schon sehr bald werdet ihr ein weiteres Event in „Animal Crossing“ erleben können. Bereits am 18. Mai geht nämlich der internationale Museumstag los und hier könnt ihr euch schon einmal mit den Festivitäten aus dem letzten Jahr vorbereiten:

Animal Crossing startet den Museumstag 2021: Was ist neu bei der Stempeljagd?