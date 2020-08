Animal Crossing: Bald verschwinden eine Menge Insekten, Fische und Meerestiere!

Der Herbst beginnt schon bald in Animal Crossing: New Horizons und deshalb verschwinden mit dem baldigen Ende des Monats August wieder einige Tiere aus der Fauna der ACNH-Spieler. Wir listen euch auf, welche Fische, Meerestiere und Insekten ihr in den wenigen verbleibenden Tagen noch fangen solltet, um keines der Exemplare zu verpassen.

Animal Crossing: New Horizons – Letzte Chance im August

Je nachdem, ob ihr in der nördlichen oder der südlichen Hemisphäre spielt, verschwinden selbstverständlich andere Lebewesen von eurer Insel. Deshalb haben wir das Ganze entsprechend übersichtlich aufgeteilt. Möchtet ihr darüber hinaus noch weitere Infos, findet ihr in unserem Fisch-Guide, Insekten-Guide und Meerestier-Guide alles zu Preis und Spawn-Uhrzeit der „Animal Crossing: New Horizons“-Tiere.

Mit den warmen Sommermonaten verlassen insbesondere Nordhalbkugel-Spieler bald viele, viele Tierarten. Vor allem die Zeit der Insekten neigt sich, wahrscheinlich zur Freude vieler, langsam dem Ende zu. Deshalb legen über 20 Exemplare bis zum nächsten Jahr eine Pause ein: Fangt sie also noch schnell, bevor sie sich verabschieden!

Nordhalbkugel

Fische

Frosch im Teich

im Teich Kalmar im Meer

im Meer Kilifisch im Teich

im Teich Napoleonfisch im Meer

im Meer Schlangenkopf im Teich

Insekten

Abendzikade auf Bäumen

auf Bäumen Allotopus rosenbergi auf Palmen

auf Palmen Atlaskäfer auf Palmen

auf Palmen Blaurüsselkäfer auf Palmen

auf Palmen Braunzikade auf Bäumen

auf Bäumen Cyclommantus auf Palmen

auf Palmen Elefantenkäfer auf Palmen

auf Palmen Giraffenhirschkäfer auf Bäumen

auf Bäumen Goldskarabäus auf Bäumen

auf Bäumen Herkuleskäfer auf Palmen

auf Palmen Hirschkäfer auf Bäumen

auf Bäumen Hyalessa-Zikade auf Bäumen

auf Bäumen Japan-Rosenkäfer auf Bäumen und Palmen

auf Bäumen und Palmen Japan-Schillerfalter fliegt umher

fliegt umher Kolibrifalter fliegt umher

fliegt umher Nashornkäfer auf Bäumen

auf Bäumen Prachtkäfer auf Baumstümpfen

auf Baumstümpfen Riesenzikade auf Bäumen

auf Bäumen Riesen-Hirschkäfer auf Bäumen

auf Bäumen Sägezahn-Hirschkäfer auf Bäumen

auf Bäumen Zikadenlarvenhaut auf Bäumen

Meerestiere

Seeananas

Vampirtintenfisch

Südhalbkugel

Fische

Kugelfisch im Meer

im Meer Stint im Fluss

Insekten

Mistkäfer auf dem Boden

auf dem Boden Troides brookiana fliegt umher

fliegt umher Wasserjungfer in der Nähe von Gewässern

Meerestiere

Auster

Botan-Garnele

Gießkannenschwamm

Scotoplanes

Solltet ihr es in diesem Monat nicht mehr schaffen, alle aufgelisteten Meerestiere, Insekten oder Fische zu fangen, ist das kein Problem. Vielleicht müsst ihr euch ein wenige gedulden, aber alle Exemplaren kommen in ihren Blütemonaten wieder. Außerdem finde im September neue Arten in „Animal Crossing: New Horizons“!