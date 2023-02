Netflix: Neue Filme und Serien im März 2023

Vollblut-Gamerin, die bevorzugt in fantastischen Gefilden unterwegs ist. Bricht gerne aus der eigenen Komfortzone aus und findet Erholung in der Natur. Bekannt für eine ungesunde Portion Sarkasmus.

Von Fans der dunklen Fantasy heiß erwartet, startet Shadow and Bone endlich in die zweite Staffel. Nachdem die erste Season sehr gut aufgenommen wurde, stand schnell fest, dass sich eine Fortsetzung für den Streaminganbieter durchaus lohnen wird.

Weiterhin startet Luther: The Fallen Sun . Bisweilen als Serie, wird die TV-Saga nun als Spielfilm fortgesetzt. Kommissar John Luther ist in Ungnade gefallen und sitzt seine Zeit im Knast ab. Jedoch plagt ihn ungelöster Mordfall , sodass er seinen Ausbruch plant, um den sadistischen Killer ein für allemal Dingfest zu machen.

Netflix will auch im März wieder Streamer*innen für sich gewinnen und nimmt neue Filme, Dokumentationen und Serien in sein Repertoire auf. Von Comedy über Krimi und Drama ist wieder allerhand vertreten, sodass so schnell keine Langeweile aufkommen dürfte.

