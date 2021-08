Animal Crossing und Puma kündigen ACNH-Sneaker an, die richtig hübsch sind

Animal Crossing: New Horizons hat sich gerade im letzten Jahr zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Da kommt es wenig überraschend, dass in anderen Bereichen ebenfalls Merchandise zum Spiel angeboten wird. Neben Plüschtieren oder einem Monopoly gibt es jetzt auch endlich Sneaker und Hoodies von Puma.

Die Kollaboration zwischen den beiden Marken wurde von Puma zunächst auf Twitter angekündigt:

Das sind die ersten Bilder der Animal Crossing-Sneaker

Darüber hinaus wurden aber noch weitere Details bekannt. So soll es gleich drei Ausführungen geben namens Wild Rider, Future Rider und Suede. Bisher wurden aber nur Bilder der ersten Variante via SneakerFreaker.com veröffentlicht.

So sehen die Sneaker von oben aus, samt Logo auf der Innensohle. ©Puma

Die Wild Rider-Sneaker präsentieren sich aus einer Kombination der typischen Animal Crossing-Farben, wie Hellbraun, Minzgrün, Hellblau und Beige. Zudem befinden sich an der Seite Gesichter unterschiedlicher Charaktere. So sind unter anderem K.K. Slider, Tom Nook und Melinda auf den Schuhen abgedruckt. Die Innensohle hat zudem noch einen Aufdruck des Logos. Den Schuhen liegt neben den beigen Schnürsenkeln noch ein mintgrünes Paar stilecht in einem Sterni-Beutel bei.

Zusammen mit den Schuhen bekommt ihr einen Sterni-Beutel für die austauschbaren Schnürsenkel. ©Puma

Zu den Schuhen kommt noch ein hellblauer Hoodie. Dieser ist ebenfalls mit den Gesichtern der Bewohner bedruckt. Da es bisher nur Bilder von hinten gibt, ist davon auszugehen, dass vorn kein besonderer Aufdruck zu sehen sein wird.

Auf dem Hoodie sind Bewohner*innen wie Berry oder Fatima abgebildet ©Puma

Zu den weiteren Varianten der Kollaboration zwischen Animal Crossing und Puma gibt es noch keine Bilder. Jedoch soll die gesamte Kollektion Kinder und Erwachsene gleichermaßen ansprechen. Also wird eine der beiden Ausführungen sich vor allem an den Geschmack von Kindern orientieren.

Wie und vor allem wann die Sneaker in den Vorverkauf gehen, hält Puma bisher noch unter Verschluss. Wie so oft bei Sneaker-Verkäufen könnte es sein, dass auch diese Schuhe sehr schnell ausverkauft sind.