Fans der „Animal Crossing“-Reihe dürfen sich am morgigen Donnerstag, den 20. Februar 2020 um 15 Uhr auf eine neue Nintendo Direct und damit frische Infos zu dem Nintendo Switch-Exklusivtitel Animal Crossing: New Horizon freuen.

Während der 25 Minuten langen Präsentation wird es weitere interessante Einblicke in den Titel und alles um das „Reif-für-die-Insel-Paket“ von Nook Inc. zu sehen geben.

Seid am 20. Februar um 15:00 Uhr beim #AnimalCrossing: New Horizons Direct dabei! Hier erfahrt ihr in rund 25 Minuten alles zum Reif-für-die-Insel-Paket von Nook Inc.! #ACNH pic.twitter.com/REtgBvjhyk — Nintendo DE (@NintendoDE) February 18, 2020

Gerüchte um Nintendo Direct zu Animal Crossing

Bereits seit den letzten The Game Awards gab es Gerüchte und Spekulationen darüber, dass eine Nintendo Direct zu Animal Crossing für die Switch kurz bevorsteht. Dieses Mal steht ausschließlich „Animal Crossing: New Horizons“ im Mittelpunkt der Direct. Andere Nintendo-Titel werden im Rahmen der morgigen Präsentation hingegen nicht thematisiert. Doch es kann gut sein, dass das japanische Unternehmen den Fokus nach dem Release am 20. März auf andere Spiele rückt.

© Nintendo

Reif für die Insel

In dem Switch-Ableger geht es übrigens auf eine einsame Insel, die Ruhe und keinen Stress verspricht. Hier könnt ihr euch ein eigenes Haus bauen, Freunde finden und in der Natur wertvolle Ressourcen sammeln.