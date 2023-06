Amouranth sagt Boxkampf auf Grund von schwerer Krankheit kurzfristig ab

Amouranth sollte eigentlich am 1. Juli in den Boxring steigen. Auf das Event von Ibai hatten sowohl sie als auch die Fans sich riesig gefreut. Jetzt muss die junge Streamerin den Kampf kurzfristig absagen. Grund dafür ist ihre Gesundheit. Sie spricht so offen wie nie über ihre schwere Diagnose und warum sie den Kampf nicht bestreiten kann.

Amouranth leidet unter Ovarialinsuffizienz

Normalerweise hält sie alles Medizinische aus der Öffentlichkeit heraus. In diesem Fall sieht sich Amouranth allerdings in der Lage, ihren Fans eine Erklärung geben zu müssen, warum sie den Boxkampf in wenigen Tagen absagen muss. Auf Twitter meldet sie sich zu Wort:

„Ich wurde im März informiert, dass ich eine fortgeschrittene Ovarialinsuffizienz habe. Daher befindet sich mein Körper seit einiger Zeit in einer (vorzeitigen) Menopause. Über das letzte Jahr hinweg, habe ich ein paar komische Veränderungen wahrgenommen (mental und physisch), für die ich keine eindeutige Erklärung hatte.“

Was ist Ovarialinsuffizienz? Bei diesem Krankheitsbild ist die Bildung der weiblichen Sexualhormone beeinträchtigt. Die Störung kann unter anderem auf Ebene der Eierstöcke (Ovarien) liegen. Ist die Produktion der Hormone beeinträchtigt, können die Eierstöcke ihrer Aufgabe nicht nachkommen. Als Folgen können ein unregelmäßiger Zyklus, das Ausbleiben der Periode oder Unfruchtbarkeit auftreten.

Boxkampf abgesagt: Behandlung birgt großes Risiko

Die Behandlung hängt von der Art der Ovarialinsuffizienz ab. Die kann auf verschiedenen Ebenen auftreten. Amouranth klärt auf, dass sie sich über ein bis zwei Wochen täglich Spritzen verabreichen muss. Dabei können ein Reihe von Nebenwirkungen auftreten, wie Kopfschmerzen oder Übelkeit. Zudem wurde sie vor schwerer physischer Arbeit gewarnt. Die könne fatale Folgen haben.

„Ich hatte gehofft, dass ich mich einfach durch die Symptome kämpfen kann […], aber meine Ärzte legten ein energisches Veto ein, weil ‚das Risiko für schwere Verletzungen und Tod‘ besteht.“

Das Boxevent von Ibai muss Amouranth schweren Herzens absagen. Sie wollte mit der Behandlung nach dem Event beginnen, um den Nebenwirkungen auszuweichen. Ihr Zustand habe sich in jüngster Vergangenheit allerdings so sehr verschlechtert, dass sie die Behandlung sofort beginnen muss.

Wir wünschen Amouranth gute Besserung und eine hoffentlich schnelle Genesung!