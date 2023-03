Kürzlich hat sie mit Sport-Streams angefangen, in denen sie sich auf den Kampf vorzubereiten scheint. In einem Boxstudio trainiert sie live für die bevorstehende Herausforderung. Ob und wie sich Amouranth auf den 1. Juli vorbereitet, ist nicht bekannt.

Während die meisten von euch Amouranth kennen dürften, wird Mayichi nur wenigen ein Begriff sein. Mit mehr als 1,7 Millionen Followern hat sie sich auf Twitch allerdings ein große Community aufgebaut. Sie ist zwar wie Amouranth viel in der Kategorie Just Chatting unterwegs, aber eher für ihre Gamingstreams bekannt. Dabei spielt sie viel Minecraft und seit neuestem Hogwarts Legacy .

Die VELADA DEL AÑO 3 (zu deutsch: die Nacht des dritten Jahres) soll am 1. Juli 2023 auf dem Twitch-Kanal von Ibai ausgestrahlt werden. Ob ihr das Spektakel auch live in Madrid verfolgen könnt, ist noch nicht klar. Tickets sind bisher keine verfügbar .

Auf Twitch steht Mitte des Jahres ein neues Boxevent an. Diesmal verschlägt es uns in die spanische Streamer-Szene. Creator Ibai hat ein Event ins Leben gerufen, in dem verschiedene seiner Kolleg*innen im Boxring gegeneinander antreten . Insgesamt sechs Kämpfe sind geplant, bei denen jeweils Creator gegeneinander kämpfen.

Amouranth ist eine amerikanische Streamerin, die mit Hot-Tub-Streams berühmt geworden ist. Neben verschiedenen Unternehmen will sie nun ihren Horizont in Sachen Sport erweitern. Mitte des Jahres steigt sie gegen eine spanische Streamer-Konkurrentin in den Boxring .

Amouranth tauscht Pool gegen Boxring: Streamerin kämpft gegen Twitch-Konkurrentin

