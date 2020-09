Amnesia Rebirth: Release-Termin und Trailer der Fortsetzung veröffentlicht

Amnesia: Rebirth wird die kultige Horrorreihe nach 7 Jahren endlich fortsetzen. Im März wurde das Game erstmalig angekündigt, nun steht endlich auch das Release-Datum fest. Obendrauf erhalten wir noch einen neuen Trailer, der uns einen Einblick in das Gameplay gewährt.

Trailer und Release-Termin zu Amnesia: Rebirth

Am 20. Oktober 2020 ist es soweit und der Horror-Titel in First-Person-Optik wird für PC und PS4 erscheinen. Mit Enthüllung des Release-Datums haben die Entwickler außerdem einen weiteren Trailer veröffentlicht:

In dritten Teil der Reihe schlüpfen wir in die Rolle von Tasi Trianon, die mit einem lückenhaften Gedächtnis in der Wüste von Algerien aufwacht und in Erfahrung bringen muss, was mit ihr geschehen ist. Im gewohnten Stile müssen wir uns also in den Horror stürzen und mit wenigen Mitteln gegen unsere Dämonen und Informationslücken kämpfen.