Amnesia: Rebirth setzt die beliebte Horror-Reihe fort

Das 2010 erschienene Amnesia: The Dark Descent war für Entwickler Frictional Games ein echter Erfolg. Im 19. Jahrhundert angesiedelt entführt das Survival-Horrorgame den gedächtnislosen Protagonisten in der Egoperspektive in eine vermeintlich verlassene Burg. Ohne Waffen müssen wir uns in dem Spiel orientieren, verstecken und vor allem: nicht den Verstand verlieren.

Drei Jahre später erschien mit Amnesia: A Machine for Pigs eine indirekte Fortsetzung, allerdings von Entwickler The Chinese Room. Das Horrorabenteuer funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie sein Vorgänger. Nun wird die Reihe sieben Jahre später mit „Amnesia: Rebirth“ tatsächlich fortgesetzt.

Amnesia: Rebirth im Trailer

Diesmal nimmt Frictional Games wieder das Entwicklerzepter in die Hand und kündigt in einem kurzen einminütigen Trailer „Amnesia: Rebirth“ und damit den dritten vielversprechenden Teil der Reihe an. Beschrieben wir das Spiel so:

„Amnesia: Rebirth“ ist ein neuer Abstieg in die Dunkelheit der Schöpfer der legendären Amnesia-Serie. Eine erschütternde Reise durch Trostlosigkeit und Verzweiflung, bei der die Grenzen menschlicher Belastbarkeit erforscht werden.“

In Teil 3 spielen wir offenbar Tasi Trianon, die ebenfalls mit einem lückenhaften Gedächtnis in der Wüste von Algerien aufwacht. Erneut müssen wir in Erfahrung bringen, was in der vergangenen Zeit geschehen ist und warum wir uns dieser misslichen Lage befinden. Von „Hoffnungen, Ängsten und versäumten Chancen“ ist die Rede und einem klaren Faktum: „Wenn du versagst, verlierst du alles.“

Erscheinen soll „Amnesia: Rebirth“ bereits im Herbst 2020. Wir können uns also noch in diesem Jahr auf die Fortsetzung der „Amnesia“-Serie und damit auf psychologischen Horror vom Feinsten freuen.