Amazon: Sichert euch einen 6€ Gutschein beim Kauf eines 50€ Geschenkgutscheins

Derzeit habt ihr die Möglichkeit beim Kauf eines Amazon-Geschenkgutscheines in Höhe von 50 Euro einen 6 Euro Aktionsgutschein zu erhalten. Wir verraten euch, was ihr dafür machen müsst.

Direkt zur Aktionsseite auf Amazon*

So nehmt ihr an der Aktion teil

Klickt auf der Aktionsseite vor dem Kauf eines Geschenkgutscheins auf den „Jetzt teilnehmen“-Button.

Kauft einen Amazon-Gutschein im Wert von mindestens 50€.

Ihr erhaltet innerhalb von 24 Stunde nach eurem Kauf eine E-Mail, dass euer Aktionsgutschein aktiviert wurde.

Der Aktionsgutschein wird automatisch beim Kauf eines Produktes mit „Verkauf und Versand durch Amazon“ an der Kasse verrechnet.

Der Aktionsgutschein kann bis zum 31. März 2020 bei www.amazon.de für Artikel mit Verkauf und Versand durch Amazon eingelöst werden. Die genauen Aktionsbedingungen könnt ihr hier* im Detail nachlesen.

Wichtig: Ihr erhaltet den Aktionsgutschein nur, wenn ihr bisher online noch keinen Amazon-Gutschein gekauf habt und euer Amazon-Konto seit mindestens 24 Monaten besteht. Außerdem dürft ihr an dieser Aktion noch nicht teilgenommen haben.

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.