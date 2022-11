Amazon: PS Plus-Mitgliedschaften Essentials, Extra & Premium um bis zu 15 Prozent reduziert

Ab und an dürfen sich PlayStation Spieler*innen auf eine rabattierte PS Plus-Mitgliedschaft freuen. Während derzeit im offiziellen PlayStation Store bis zu 70 Prozent auf Spiele und 25 Rabatt auf PS die verschiedenen Plus-Mitgliedschafften winken, könnt ihr bei dem Versandhändler Amazon noch einmal extra sparen.

12 Monate PS Plus Essential für nur 40,50 Euro

PS Plus bei Amazon reduziert: Im PlayStation Store erhaltet ihr PS Plus Essential dank 25 Prozent Rabatt in den ersten 12 Monaten für 44,99 Euro anstatt 59,99 Euro. Bei Amazon gibt es auf die rabattierten Mitgliedschaften im PS Store einen weiteren Rabatt in Form von Guthabenkarten

Somit erhaltet ihr die Basismitgliedschaft für günstige 40,50 Euro und spart somit noch ein paar Euro mehr.

Insgesamt spart ihr im Rahmen der Black Friday Week bei Amazon 10 Prozent auf die ersten beiden Mitgliedschaften. PS Plus Premium erhaltet ihr dagegen schon für 76,41 Euro, also um 15 Prozent reduziert.

Bedenkt aber, dass der Rabatt aktuell ausschließlich auf die Jahresmitgliedschaften gewährt wird.

Was muss ich für das BF PlayStation Plus Angebot beachten? Ihr kauft das passende PlayStation-Guthaben und müsst damit bis zum 28. November im PlayStation Store die gewünschte PlayStation Plus-Mitgliedschaft zum dort reduzierten Preis kaufen. Nach dem 28.11. erhöhen sich die PlayStation Plus Preise im Store wieder.

Ist solltet euch also nicht zu viel Zeit lassen, wenn ihr sowieso eine neue PS Plus-Mitgliedschaft erwerben möchtet.

Wann die neuen PS Plus Essential-Spiele für Dezember 2022 erscheinen, erklären wir euch übrigens in diesem Beitrag.

Wie lange läuft der Black Friday bei Amazon?

Am Freitag, den 25. November findet in diesem Jahr der Black Friday statt. Doch Geld sparen könnt ihr schon jetzt, den Amazon veranstaltet vom 18. bis zum 28. November 2022 die Black Friday-Woche mit zahlreichen Angeboten aus den verschiedensten Bereichen, wobei zahlreiche Produkte um bis zu 50 Prozent reduziert sind.

Im Angebot sind unter anderem Apple-Geräte, Tablets, Fernseher, Smartphones und Kaffeevollautomaten.