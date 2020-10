Amazon Prime Day bietet PS4 ab 169,99€ und reduziert The Last of Us 2 im Steelbook

Die PS5 hat es am heutigen Tag leider nicht ins Angebot des Amazon Prime Day geschafft, dafür können wir die PlayStation 4 zum Ultrasparpreis abstauben The Last of Us 2 im Steelbook-Gewand gleich noch obendrauf!

Keine PS5? Dafür die PS4 zum Amazon Prime Day

Wer sich noch vor dem Release der PlayStation 5 eine Sony-Konsole der aktuellen Generation zum kleinen Preis sichern möchte, sollte bei den generalüberholten und zertifizierten PS4 Slim-Modellen zuschlagen, die mit bis zu 1TB Speicher auf ihre neuen Besitzer warten.

Möchtet ihr euch gleich ein passendes Spiel dazukaufen, solltet ihr das Prime Day-Angebot der Steelbook-Version von The Last of Us 2 zum Sparpeis von nur 43,99€ nutzen. Seid aber schnell, der Deal ist beliebt!

Was bedeutet generalüberholt? Die den angebotenen PS4 Slim-Modellen handelt es sich um Ware, die als Retoure zum Hersteller zurückgegangen ist, repariert wurde und anschließend wieder in den Verkauf gegangen sind. Kurz gesagt: Ihr erhaltet hier sehr gut erhaltene Gebrauchtware mit normaler einjähriger Herstellergarantie.

Amazon Prime Day für Gamer: Bis zu 77% auf Spiele, PC-Zubehör, Monitore und Konsolen

Bei diesem Angebot können jedoch nur Prime-Mitglieder zuschlagen, für die der heute und morgen stattfindende Prime Day exklusiv veranstaltet wird. Als kleinen Kniff können Kunden jedoch einfach die kostenlose Probemitgliedschaft nutzen: