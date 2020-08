Eine Woche lang dreht sich bei Amazon ab sofort alles rund ums Thema Gaming! Dafür gewährt der Onlinehändler dicke Rabatte auf Spiele, Konsolen, Gaming-Peripherie, PC, Laptops und vieles, vieles mehr. Wer jetzt nicht zuschlägt, ist selbst schuld, denn die Angebot sind zahlreich und mehr als lohnenswert!

Amazon Gaming Week: Die besten Deals

Solltet ihr von der Übermenge an guten Deals überfordert sein, listen wir euch hier auf, welche Angebote sich am meisten lohnen.

Reduzierte Gaming-Monitore

Die Anschaffung eines neuen Bildschirms kann ganz schön ins Geld gehen, vor allem, wenn das gute Stück bestenfalls noch 144 Hz, ein Curved-Design und eine ansprechende Bilddiagonale haben soll. Zum Glück sind gerade einige namhafte Perlen aus dem Hause Benq, Acer und LG bis zu 50 Prozent reduziert:

PS4-Konsolen und Games

Was darf in keinem guten Videospiele-Sale fehlen? Genau: PlayStation 4-Konsolen und eine Umenge an Spielen für die Sony-Konsole, außerdem für Xbox One und PC.

Auch die Amazon Gaming Week hat derartige Angebote zu bieten und reduziert euch Titel wie Death Stranding, Detroit: Become Human, Marvel’s Spider-Man, Just Cause 4 und Nioh 2. Und als ob das noch nicht genug wäre, gibt es die PS4-Konsolen zum Sparpreis!

Hardware von SteelSeries, Logitech, Razer, HP und Roccat

Weiterhin sind eine Menge Gaming-Headsets, Mäuse, Tastaturen, Mauspads und Gaming-Laptops sowie PCs reduziert. Dabei sind viele namhafte Marken, die für ihre Peripherie-Produkte durchaus bekannt sind:

Alles für den PC

Seid ihr bereits gut versorgt, möchtet aber euren Computer ein bisschen auf Vordermann bringen oder euren Nintendo Switch-Speicher aufrüsten? Kein Problem, auch dafür bietet die Amazon Gaming Week ebenfalls die nötigen Aktionspreise:

Wie lange geht die Gaming Week bei Amazon? Vom heutigen 20. August bis zum 26. August 2020 könnt ihr bei den Schnäppchen zuschlagen. Bedenkt allerdings, dass es heißt: Nur solange der Vorrat reicht. Wenn Produkte vergriffen sind, war es das mit dem Rabatt, also lieber schnell sein!