Alternate Black Week Pre-Sale: Lego-Angebote & NVMe SSD günstiger

Zwar beginn der eigentliche Black Friday erst am kommenden Freitag, den 26. November 2021, bei Alternate ist der Pre-Sale der Black Week aber bereits jetzt gestartet. Ab sofort erwarten euch in dem Onlineshop bis zum 29. November zahlreiche unterschiedliche Angebote.

Hinweis: Bei den Tages-Deals bietet Alternate täglich wechselnde Angebote zu attraktiven Sonderpreis. Produkte die mit Tagesdeal gegenzeichnet sind, sind in der Menge und der Zeit begrenzt. Ihr solltet in diesem Fall also besser schnell zuschlagen.

PS5 SS: Samsung 970 EVO Plus 2 TB

Alternate bietet derzeit die NVMe SSD 970 EVO Plus von Samsung mit 2 Gigabyte Speicherplatz für günstige 199,90 Euro an. Hier spart ihr insgesamt 61,10 Euro.

Aktuell und nur am heutigen Freitag, den 19. November gibt es verschiedene LEGO-Sets zu entdecken, die zum Teil günstiger angeboten werden und bei denen keine Versandkosten anfallen. Beispielshalber könnt ihr euch den LEGO Technik MacLaren Senna GTR bereits für günstige 27,99 Euro sichern. Das Lego-Set Star Wars Ärger auf Tatooine gibt es schon für 16,99 Euro im Angebot.

LEGO-Sets bei Alternate kaufen:

Alle Angebote vor und zum Black Friday in den verschiedenen Onlineshops haben wir euch in diesem Übersichtsartikel zusammengefasst.