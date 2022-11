Black Week bei MediaMarkt: Datum und weitere Infos zum Angebot

Bevor es im Dezember Richtung Weihnachtsgeschäft geht und viele Händler mit Black Friday Deals werben, fängt MediaMarkt schon im November mit Angeboten an. In der Black Week könnt ihr in verschiedensten Kategorien eine Menge sparen.

MediaMarkt: Eine Woche lang sparen

Seit dem 1. November gibt es Rabatte bei MediaMarkt. Im Aktionszeitraum bekommt ihr Black Friday Deals schon jetzt. So könnt ihr bei vielen verschiedenen Geräten teilweise mehr als 50 Prozent sparen. Die Angebote erstrecken sich über die unterschiedlichsten Bereiche.

Es gelten folgende Voraussetzungen und Hinweise:

Nur in haushaltsüblichen Mengen nutzbar

Nur solange der Vorrat reicht

innerhalb des Aktionszeitraums

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen

Wann läuft die Aktion? Der Aktionszeitraum erstreckt sich über eine Woche. Seit dem 1. November 2022 sind die Angebote online. Bis einschließlich 8. November 2022 um 23:59 Uhr könnt ihr von den niedrigen Preisen profitieren.

Wo gilt die Aktion? Die Angebote gelten bei MediaMarkt online und in den Märkten. Im Onlineshop läuft die Aktion bereits seit dem 31. Oktober. Es wird darauf hingewiesen, dass Angebote sowohl online als auch im Markt am ersten Tag vergriffen sein können.

Black Week: Bei Gaming-Zubehör richtig sparen

Gaming-Zubehör ist im Rahmen der Aktion teils stark reduziert. Hier könnt ihr bei Spielen, Controllern, PC-Hardware und vielem mehr sparen. FIFA 23 gibt es zum Beispiel für kurze Zeit mit 18 Prozent Rabatt für 64,99 Euro. Für Splatoon-Fans ist der dritte Teil der Reihe mit 25 Prozent Rabatt für 44,99 Euro erhältlich.

Wer eine neue Tastatur braucht, könnte bei HyperX fündig werden. Die HyperX Alloy Origins ist um ganze 50 Prozent reduziert und für 59 Euro zu haben. Ebenso gibt es weitere Hardware wie Mäuse, Headsets und Gamingstühle im Angebot.